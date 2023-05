Street Food Schmeckfestival in Göggingen: Öffnungszeiten und Programm

Am Donnerstag startet das Street Food Schmeckfestival auf dem Gögginger Festplatz. Neben Essensständen gibt es auch einen Musik-Contest und eine Kinderecke.

Nach dem wechselhaften Wetter soll es am Wochenende trocken bleiben. Grund genug, um etwas Zeit draußen zu verbringen. Wer dabei gleichzeitig etwas gegen seinen Hunger tun möchte, könnte einen Abstecher zum Street Food Schmeckfestival in Göggingen einplanen. Von Donnerstag bis Sonntag bieten über 35 Street-Food-Stände auf dem Gögginger Festplatz Speisen aus der ganzen Welt an.

Programm beim Street Food Schmeckfestival in Augsburg

Auch in diesem Jahr gibt es auf dem Schmeckfestival einen Musik-Contest für Talente aus der Region. Dieser findet am Samstag zwischen 16 und 20 Uhr statt. Neu ist in diesem Jahr, dass eine Jury die Auftritte bewerten wird. Einer der Juroren ist Sascha Seelemann (Universal und Bayern-3-Moderator), der im Anschluss auch selbst auf der Bühne stehen wird. Den Gewinner des Contests erwartet ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro.

Neben Essen und Musik können sich Besucherinnen und Besucher auf Cocktailbars, Aktionsstände, wie einen Barber-Shop, eine Shisha-Lounge, Kicker und Darts freuen. Für die jungen Besucher gibt es eine Kinderecke mit Süßigkeitenschleuder und Kinderschminken.

Street Food Schmeckfestival in Augsburg-Göggingen: Öffnungszeiten und Eintritt

Der Eintritt zum Street Food Schmeckfestival kostet fünf Euro. In dem Preis ist ein Freigetränk enthalten. Die Veranstaltung findet von Donnerstag bis Sonntag zu folgenden Öffnungszeiten statt:

Donnerstag: 12 bis 23 Uhr

Freitag: 12 bis 23 Uhr

Samstag: 12 bis 23 Uhr

Sonntag: 11 bis 22 Uhr

Weitere Informationen zum Schmeckfestival in Augsburg-Göggingen

Auf dem Schmeckfestival in Göggingen sind keine Hunde erlaubt. Auch eigene Speisen und Getränke dürfen nicht mitgebracht werden. Wer eine Handtasche oder einen Rücksack mitnehmen möchte, sollte darauf achten, dass diese nicht größer als A4 sind. Sollten die Parkplätze rund um den Festplatz belegt sein, rät der Veranstalter, am Rosenaustadion zu parken.

