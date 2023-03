An Augsburger Uniklinik wird heute und morgen gestreikt

Im Rahmen des Tarifstreits im öffentlichen Dienst ruft Verdi auch in dieser Woche zu Warnstreiks auf. Auch die Augsburger Uniklinik ist am Montag und Dienstag betroffen.

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen auch in dieser Woche weiter. Zum Wochenbeginn wird wieder an mehreren deutschen Flughäfen gestreikt. Zudem rückt das Gesundheitswesen in den Fokus der Gewerkschaft Verdi. Am Montag und Dienstag trifft es auch das Universitätsklinikum in Augsburg. Verdi hat die Beschäftigten zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Am Montagmorgen um 8.30 Uhr begann eine Kundgebung vor der Klinik.

Der Betrieb wird an den beiden Tagen jedoch nicht komplett stillgelegt. Die Klinikleitung und Verdi haben sich auf eine Notdienst-Vereinbarung verständigt, die die personelle Besetzung während der Streiktage regelt. Es galt von Beginn an als Voraussetzung, dass lebensbedrohliche Notfälle uneingeschränkt behandelt werden können. Die Vereinbarung sieht außerdem vor, dass auch sämtliche dringliche Eingriffe, insbesondere bei Tumoren, durchgeführt werden können. In sensiblen Bereichen wie etwa der Intensivmedizin soll der Betrieb vollständig weiter laufen. Über Verdi sind an der Uniklinik vor allem jene Beschäftigte organisiert, die bereits vor der Umstellung zur Uniklinik 2019 angestellt waren.

Verdi ruft bundesweit zu Warnstreiks im Gesundheitswesen auf

Wie Verdi am Freitag mitteilte, sind Beschäftigte von Krankenhäusern, Psychiatrien, Pflegeeinrichtungen und dem Rettungsdienst bundesweit dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Einer Mitteilung der Gewerkschaft zufolge fordern die Arbeitgeber Sonderopfer von Beschäftigten in den Kliniken und der Altenpflege. Unter bestimmten Voraussetzungen sollten diese auf Lohn verzichten, wenn es dem Betrieb wirtschaftlich schlecht gehe.

"Das Ansinnen der Arbeitgeber, über einen Zusatztarifvertrag Gehaltskürzungen für die Beschäftigten im Gesundheitswesen zu ermöglichen, ist eine echte Provokation und führt zu heftigen Protesten und Widerstand insbesondere im Gesundheitswesen", erklärte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke laut der Mitteilung. "Ein solches Sonderopfer wird es mit uns nicht geben."

Verdi-Warnstreiks in Augsburg in den vergangenen Wochen

In Augsburg gab es laut Erdem Altinisik, Geschäftsführer von Verdi in Augsburg, seit dem 1. März insgesamt 27 Aktionen und Warnstreiks. 3400 Beschäftigte hätten die Arbeit niedergelegt. Ein Ende ist nicht in Sicht. Laut Altinisik sei die Streikbereitschaft ungebrochen. In der vergangenen Woche waren in Augsburg unter anderem die Bereiche Bildung, Kultur und Ordnung von Warnstreiks betroffen. Am Weltfrauentag am Mittwoch streikten Beschäftigte in Kindertagesstätten. In der Woche davor hat Verdi den Nahverkehr in Augsburg lahmgelegt.

Warnstreik im öffentlichen Dienst: Das fordert Verdi

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern in den laufenden Tarifverhandlungen 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags soll zwölf Monate betragen. So soll verhindert werden, dass die hohe Inflation einen großen Anteil der Reallöhne auffrisst. Die kommunalen Arbeitgeber lehnen die Forderung als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab.

Die Arbeitgeber hatten laut Verdi bei den Verhandlungen ein Angebot vorgelegt, das eine tabellenwirksame Erhöhung von drei Prozent Ende 2023 und zwei Prozent Mitte 2024 über eine Laufzeit von 27 Monaten vorsieht. Dazu kommt eine Inflationsausgleichsprämie in zwei Raten von 1500 und 1000 Euro. Das sei laut Werneke aber nicht nachhaltig. "Die Preise bleiben auch dann noch hoch, wenn die Prämien längst nicht mehr wirken." Vom 27. bis zum 29. März gehen die Verhandlungen in Potsdam in die dritte Runde.