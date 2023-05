Streik im Nahverkehr: Welche Städte in Bayern sind betroffen?

Am Freitag soll in Bayern erneut im öffentlichen Nahverkehr gestreikt werden. Verdi hat auch Beschäftigte in Augsburg zum Protest aufgerufen.

Nachdem am Mittwoch im bayerischen Handel gestreikt wurde, steht am Freitag der nächste Warnstreik an. Dann trifft es den öffentlichen Nahverkehr. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind die Verkehrs GmbH Augsburg, Verkehrsbetriebe Landshut, Verkehrsbetrieb Bayreuth, Schweinfurt, STVP Bamberg, VAG Nürnberg, infra Fürth, das Stadtwerk Mobilität Regensburg, SWM Verkehrsbetrieb München und MVG München betroffen. Der Ausstand soll jeweils den ganzen Tag andauern, in Augsburg von sechs bis 14 Uhr.

Verdi-Streik im ÖPNV: Wohl keine Auswirkungen auf Verkehr in Augsburg

Verdi hat die Beschäftigten der Verkehrs GmbH der Stadtwerke Augsburg (swa) zwar zum Warnstreik aufgerufen, trotzdem soll es wohl keine Auswirkungen auf den Verkehr in der Stadt geben. Wie die Stadtwerke am Mittwoch mitteilten, sind von dem Ausstand insbesondere Beschäftigte in den Werkstätten betroffen – jedoch nicht das Fahrpersonal. "Deshalb werden Busse und Straßenbahnen der swa voraussichtlich wie gewohnt verkehren." Möglicherweise könne es zu geringfügigen Beeinträchtigungen kommen.

Tarifverhandlungen im Nahverkehr: Verdi fordert höhere Vergütung

Trotz fünf Verhandlungsrunden zum Tarifvertrag Nahverkehr Bayern wurde bislang kein Verhandlungsergebnis erzielt. "Die logische Folge sind diese Warnstreiks", so der Verhandlungsführer und stellvertretende Landesbezirksleiter von Verdi Bayern, Sinan Öztürk.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Der öffentliche Nahverkehr in Bayern hat einen eigenständigen Tarifvertrag, der für etwa 7000 Beschäftigte gilt. Verdi fordert für sie deutlich höhere Vergütungen und eine kurze Laufzeit des Tarifvertrags. Zu Beginn der Verhandlungen habe die Gewerkschaft betont, dass mit einer kurzen Laufzeit der Weg frei gemacht werden sollte, im nächsten Jahr über die Arbeitsbedingungen im ÖPNV in Bayern zu verhandeln. "Gebetsmühlenartig haben uns die Arbeitgeber aber immer wieder mitgeteilt, dass Tarifverhandlungen in 2024 abgelehnt werden", berichtete Öztürk.

Streiks im ÖPNV schon Anfang Mai

Verdi hatte die Beschäftigten mehrerer Verkehrsunternehmen zuletzt mehrfach zum Warnstreik aufgerufen. Dabei ging es jedoch um den Eisenbahn-Tarifvertrag. Anfang Mai wurde eine Einigung für die rund 5000 Beschäftigten erzielt. Auch von Warnstreiks im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes war der Nahverkehr in Bayern im Frühjahr teilweise betroffen. Auch dieser Konflikt ist inzwischen gelöst.

Lesen Sie dazu auch