Streit auf Augsburger Königsplatz wird mit Messer ausgetragen

Ein 47-jähriger Mann ist am Donnerstag auf dem Königsplatz aus einer Gruppe heraus mit einem Messer angegriffen worden. Der Mann erlitt den Angaben der Polizei zufolge eine leichte Verletzung am Hals. Wie die Beamten melden, soll gegen 14.40 Uhr eine Gruppe von drei Männern mit zwei anderen Männern, 27 und 47 Jahre alt, in Streit geraten sein. „Schließlich ging das Trio auf die Beiden los“, heißt es im Polizeibericht. Dabei verletzte einer der Angreifer den 47-Jährigen.

Anschließend flüchtete das Trio. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifen konnte der Tatverdächtiger nicht mehr festgenommen werden. Der 47-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Die Kripo hat jetzt die Ermittlungen übernommen und sucht nach den Tätern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sollen sich bei der Kripo Augsburg unter Telefon 0821/323-3821 melden. (AZ)