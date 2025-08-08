Streit um Bauernmarkt-Umgestaltung: Beschicker werfen Stadt „Dilettantismus“ vor

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Es wird Zeit, dass bei der Kommunalwahl nächstes Jahr jemand an die Spitze der Verwaltung kommt, die oder der endlich dafür sorgt, dass diese Stadt wieder funktioniert.

Ich wundere mich gerade über den Bericht. Wenn man kurz googelt bekommt man die Meldung das die Augsburger Allgemeine am 4.11.23, am 13.8.24 und am 28.3.25 über den Umbau des Bauernmarkts berichtet hat. Wurde da jedes Mal nur die AZ über den Umbau informiert und die Nutzer nicht?

Das ist leider in vielen Bereichen so, dass Entscheidungen getroffen werden ohne sich vorher mit denen zusammenzusetzen die hinterher damit umgehen müssen.

Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

Sie haben ein Konto? Hier anmelden