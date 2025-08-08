Streit um Bauernmarkt-Umgestaltung: Beschicker werfen Stadt „Dilettantismus“ vor

Astrid Grotz ist als Gastronomin auf dem Augsburger Stadtmarkt einiges gewöhnt. Seit 2003 betreibt sie am Rande des Bauernmarkts das VinCafé. 120 Sitzplätze unter einem großen Baum, die nach dem Einkauf in der Gemüsegasse zum Verweilen einladen. Etliche Stammkunden grüßen „die Astrid“. Zwei langwierige und kostenintensive Umbauten hat Grotz in den mehr als 20 Jahren überstanden. Nun droht ihr das Aus. Der Grund: Der angrenzende Bauernmarkt wird ab Ende August umgestaltet. Für Grotz fällt damit ein erheblicher Teil der Außenbestuhlung weg. Doch die bringt den Umsatz. Für den Umbau an sich bringe sie durchaus Verständnis auf, sagt sie. Die unprofessionelle Vorbereitung und mangelhafte Kommunikation der Stadt aber, die sei „an Dilettantismus nicht zu überbieten“. Andere Beschicker kritisieren die Stadt ähnlich scharf.
Augsburg
Das ist leider in vielen Bereichen so, dass Entscheidungen getroffen werden ohne sich vorher mit denen zusammenzusetzen die hinterher damit umgehen müssen.
Ich wundere mich gerade über den Bericht. Wenn man kurz googelt bekommt man die Meldung das die Augsburger Allgemeine am 4.11.23, am 13.8.24 und am 28.3.25 über den Umbau des Bauernmarkts berichtet hat. Wurde da jedes Mal nur die AZ über den Umbau informiert und die Nutzer nicht?
Es wird Zeit, dass bei der Kommunalwahl nächstes Jahr jemand an die Spitze der Verwaltung kommt, die oder der endlich dafür sorgt, dass diese Stadt wieder funktioniert.
