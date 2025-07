Erneuter Streit um Theatersanierung: Neuer Fassadenvorschlag empört die Opposition

Die Augsburger Stadtregierung gerät durch die jüngsten Umplanungen am Theaterneubau einmal mehr in Erklärungsnot. Nach der Vorstellung eines neuen Fassadenentwurfs fürs Kleine Haus vergangene Woche hagelt es Kritik aus der Opposition. Die SPD erneuerte ihren Vorwurf an Schwarz-Grün, den Planerwechsel und die vorgestellten Umplanungen bereits vergangenes Jahr „eingepreist“ zu haben. Damals hatte die Stadt einen um 77 Millionen erhöhten Kostenentwurf präsentiert, die Gesamtsumme des Projekts liegt damit nun bei bis zu 417 Millionen Euro. Die Fraktion Bürgerliche Mitte wundert sich, dass die Fassade überhaupt neu geplant wurde. In der Tat war der Neubau der zweiten Spielstätte über diese Planungsphase längst hinaus.

