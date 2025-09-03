Rotlicht-Betreiber scheitert mit Klage gegen Auflagen der Stadt Augsburg

Es geht, unter anderem, um Alarmleuchten. Sollte eine Prostituierte in Gefahr geraten, etwa weil ein Freier ausrastet, kann sie, so die Hoffnung der Stadt, einen Knopf drücken. Dann schlägt eine Leuchte an; es ertönt im gesamten Haus ein schrilles Geräusch. Fünf solcher Alarmsysteme musste ein Bordellbetrieb in einem Gewerbegebiet in Haunstetten einbauen, für jedes Zimmer eines. So sahen es städtische Auflagen vor. Um die Frage, ob diese Vorgabe rechtens ist oder unnötige Schikane, wurde zuletzt auch juristisch gerungen. Inzwischen hat das Verwaltungsgericht in Augsburg eine Entscheidung getroffen. Das vorläufige Ergebnis: Der Rotlichtbetreiber muss die städtischen Auflagen akzeptieren. Es wird allerdings absehbar nicht das Ende der Auseinandersetzung sein.

Wie berichtet, fühlen sich Inhaber von legalen Bordellbetrieben in der Stadt teils von den Behörden gegängelt. Die Auflagen, die man erfüllen müsse, heißt es, seien auch unter dem Gesichtspunkt des Schutzes der Frauen nicht immer nachvollziehbar. In dem konkreten Fall ging es etwa um die Frage, ob Bescheid der Stadt zu den fünf Alarmleuchten rechtens war, den sie Ende 2024 erlassen hatte. Aus Sicht des klagenden Unternehmens waren diese zusätzlichen Leuchten ein erzwungener Aufwand, der 7000 bis 8000 Euro koste und nichts bringe; auch deshalb, weil es bereits ein bestehendes Alarmsystem mit drei Leuchten gebe. Bei dem Betrieb handelt es sich konkret um eine Art Zimmervermietung, die exklusiv von Prostituierten genutzt wird.

Verhandlung in Augsburg: Streit um Alarmleuchten in Bordellbetrieb

In der Verhandlung im August hatte sich indes angedeutet, dass die rechtlichen Chancen des klagenden Unternehmens vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg eher dünn sind. Anwalt Richard Beyer, der den Bordellbetrieb vertrat, argumentierte, die Auflage ergebe aus seiner Sicht keinen Sinn; im Falle eines Einsatzes müsste die Polizei ja ohnehin auch die anderen Räume begutachten. Ein Vertreter der Stadt entgegnete, dass Konstellationen existieren könnten, in denen so eine Alarmleuchte sinnvoll sei, etwa, wenn schnell Erste Hilfe geleistet werden müsse.

Die Klägerseite wendete auch ein, dass die Stadt offenbar vor keine Expertise eingeholt, also konkret mit der Polizei gesprochen habe, ob die zusätzlichen Alarmleuchten aus deren Sicht notwendig seien. Ein Argument, das die Vertreter der Verwaltung in der Verhandlung nicht entkräften konnten. Dass die Auflage für das Gericht nach dem Prostituiertenschutzgesetz rechtmäßig war, hatte sich indes abgezeichnet.

So kam es dann auch. Nach Auskunft einer Sprecherin des Verwaltungsgerichtes wurde die Klage abgewiesen; die Auflagen waren demnach formell korrekt, so sah es das Gericht. Gegen die Entscheidung kann der Rotlichtbetrieb noch Rechtsmittel einlegen und beantragen, dass die Berufung zugelassen wird.