Augsburg Stromausfall

vor 23 Min.

Stromausfall in Augsburg: Was tun? Nummern und Hilfestellung

In Höchstädt war am Montag Stromausfall.

Sie sitzen in Augsburg im Dunkeln in Ihrem Zuhause und wissen nicht, was zu tun ist? Dieser Artikel bietet Ihnen eine Hilfestellung bei einem Stromausfall.

Fall in Ihrem Zuhause der Strom ausfällt, sollten Sie zunächst einmal Ruhe bewahren. Zu den häufigsten Gründen für einen Stromausfall gehören unter anderem defekte Elektrogeräte. In diesem Artikel finden Sie die Störungs-Nummer, die Sie bei einem Stromausfall in Augsburg anrufen können. Außerdem bieten wir Ihnen Handlungshinweise, um das Problem eventuell selbst zu lösen. Stromausfall Augsburg: Wichtige Nummern bei einer Störung Für das Verteilungsnetz in Augsburg ist die SWA Netze GmbH zuständig, ein Unternehmen der Stadtwerke Augsburg. Kommt es zu einem Stromausfall können Sie folgende Nummer anrufen: Strom Störung Störung SWA : 0821/6500-6600 Lässt sich das Problem in Ihrer Wohnung nicht beheben, können Sie einen Elektriker anrufen. In Augsburg gibt es alle zwei Monate einen neuen Plan für den Notdienst. Sie sollten die zuständigen Elektriker dann rund um die Uhr erreichen können. Den aktuellen Plan finden Sie hier: Elektriker Notdienst in Augsburg Falls der Stromausfall in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus durch einen Notfall hervorgerufen wurde, haben wir Ihnen hier zur Sicherheit die beiden Notfallnummern zusammengetragen: Feuerwehr und Rettungsdienst: 112

und Rettungsdienst: 112 Polizei : 110 Kommt es in Ihrem Zuhause häufiger zu einem Stromausfall, können Sie sich entweder per E-Mail oder telefonisch beim Kundenservice der Stadtwerke melden. Die Infos finden Sie hier: SWA Kundenservice Nummer: 0821/6500-6500

Kundenservice Nummer: 0821/6500-6500 SWA Kundenservice E-Mail: kundencenter@sw-augsburg.de Stromausfall in Augsburg: Was können Sie tun? Ein Stromausfall kann viele Gründe haben. Gibt es keine Störungsmeldung für Augsburg durch etwaige Kabelschäden oder ein Gewitter sollten Sie vorerst Ihren Sicherungskasten untersuchen. Hier sehen Sie drei Schritte, die Sie bei einem Stromausfall in Augsburg oder Ihrer Stadt anwenden können: Besorgen Sie eine Lichtquelle. Hier bietet sich entweder eine Taschenlampe oder die Taschenlampen-Funktion auf Ihrem Smartphone an. Gehen Sie zu Ihrem Sicherungskasten und überprüfen, ob ein Schalter nach unten zeigt. Ist dies der Fall, versuchen Sie ihn wieder nach oben zu drücken. Falls das nicht möglich ist, sollten Sie alle Elektrogeräte in Ihrer Wohnung nach und nach ausstellen, um zu prüfen welches Gerät den Kurzschluss verursacht hat. Falls Sie das Gerät nicht ausfindig machen können, oder es immer wieder zu Stromausfällen kommt, sollten Sie einen Elektriker kontaktieren. Elektriker: Nummern bei einem Stromausfall in Augsburg Falls Sie sich unsicher sind, ob Ihre Leitung nach einem Stromausfall einen Schaden davongetragen hat oder das Problem häufiger auftritt, sollten Sie einen Elektriker kontaktieren. Wir haben Ihnen hier zehn Nummern zusammengetragen: Elektrotechnik Pecher: 0821/267560

Pecher: 0821/267560 Zimmerly Elektro GmbH : 0821/440940

: 0821/440940 Elektro Autema GmbH : 0821/29705722

: 0821/29705722 Blitzblume eK: 0821/412749

Elektro Seidenspinner GmbH: 0821/24411015

Seidenspinner GmbH: 0821/24411015 Frisch Elektrobau: 0821/518126

Heidel Elektro : 0821/9997460

: 0821/9997460 TS Elektro & Smart Home: 0821/48675530

& Smart Home: 0821/48675530 Elektro Vöst: 0821/4401598

Vöst: 0821/4401598 Elektrotechnik Waldemar Müller GmbH & Co. KG: 0821/6506060 Sie vermissen eine Nummer auf der Liste? Dann kontaktieren Sie uns gerne per Mail. Diese Liste stellt kein Ranking dar, sondern soll als Hilfestellung dienen. (AZ) Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen