Höhere Abschläge trotz Preissenkung: Stadtwerke-Kunden sind verwundert

Was für eine miserable Geschäftspolitik und Intransparenz bei den Stadtwerken! Seit Wochen bin ich per email mit denen im Kontakt.

Immer wieder antworten andere Sachbearbeiter und jeder schreibt was anderes. Ich stelle gezielte Fragen und bekomme nur halbe oder nicht zutreffende Antworten. Da bekommt man ein Schreiben, dass die Tarife für Strom gesenkt wurden. Ja super, liegen aber immer noch weit über der Preisbremse. Jetzt kam das Schreiben mit der Abschlagsanpassung, die bei mir 33 % mehr ausmacht, obwohl die Preisbremse ja noch gilt und ich keinen höheren Verbrauch habe. Wieder nachgefragt. Keine Antwort.

Dann tauchen im Portal plötzlich 2 neue günstigere Augsburg-Tarife auf mit 100 Euro Bonus, die auch für Bestandskunden gelten sollen. Einmal mit 24 Monaten Laufzeit und die gleichen Konditionen mit 6 Monaten. Ist ja schön, aber warum wurde man nicht in dem Schreiben darauf hingewiesen?

Ich war am Überlegen jetzt zu wechseln nach Jahrzehnten! Zufällig schaue ich in mein online-Konto und der Tarif wurde einfach ohne Mitteilung umgestellt (mit 24 Monaten). Ist ja nett, aber geht das überhaupt ohne meine Einwilligung? Und bin ich jetzt wieder 2 Jahre in der Bindung? Es wurde geantwortet, dass der nur bis 31.12.23 gilt!? Ein anderer Sachbearbeiter schrieb zuvor, dass ich noch im alten Tarif sei. Habe screenshot hingeschickt.

Fragen über Fragen, die bisher nicht endgültig beantwortet wurden.

Nächster Kündigungstermin ist 6 Wochen vor dem 31.12.23. Verstehe ich auch nicht bei einem Vertrag, der schon seit 2019 läuft, warum ich nur jährlich kündigen kann. Wie ist das dann mit einem neuen Vertrag?

Ich habe die SWA immer unterstützt, eben regional, auch weil sie den ÖPNV mitfinanzieren.

Jetzt habe ich aber endgültig die Nase voll. So wie viele andere auch.

Das hätten sie sich ersparen können indem sie einfach die neuen Tarife rechtzeitig per Post (wie sonst auch) bekannt gegeben hätten und die neue Abschlagszahlung wenigstens erklärt hätten. Ein Unding, dass das nur auf der Website steht!

Wenn die Leute jetzt gar 4 x so viel zahlen sollen, dann ist das wirklich nicht mehr nachvollziehbar.

So viel Zeit wie da jeder investieren muss! Und die armen Mitarbeiter bei der SWA auch. Schönen Gruß an die Geschäftsleitung!

