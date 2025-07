Studenten betreuen Grundschulkinder: Wenn die „Großen Freunde“ zu Familienmitgliedern werden

2017 hat Florian Stangenberg eine Patenschaft beim Verein „Große Freunde“ für einen neunjährigen Jungen übernommen. Damals habe der Bub nicht schwimmen können, erzählt der Student. Gemeinsam haben sie immer wieder trainiert - vor drei Jahren sind sie schließlich gemeinsam durch den Kuhsee geschwommen. Der Augsburger Verein bringt Studenten und sozial benachteiligte Grundschulkinder zusammen. Durch das Mentoring-Programm profitieren junge Menschen im Alter von sechs bis zehn Jahren im außerschulischen Bereich. „Der Bedarf ist groß“, weiß Stangenberg, der mittlerweile Vorsitzender ist. Knapp 200 Patenschaften konnten seit der Vereinsgründung 2012 vermittelt werden.

Die Kinder, die die Studenten durch Kräfte der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) gemeldet bekommen, seien grundverschieden. Manche seien den JaS-Kräften aufgefallen, weil sie so still waren und Schwierigkeiten hatten, Anschluss zu finden. Manche haben kranke Mütter, Väter oder Geschwister zu Hause und müssen deshalb oft zurückstecken. „Andere haben viele Geschwisterkinder und kommen deshalb nicht zum Zug“, sagt Stangenberg. Er berichtet von einer Familie mit elf Kindern, die in einer Fünfzimmerwohnung lebte. Drei Paten seien in dieser Familie gleichzeitig aktiv gewesen. Gemeinsam besuchten sie im Winter erst einmal ein Sozialkaufhaus und kauften Winterschuhe und dicke Jacken, weil es davon nicht genug gab. Das sei aber eigentlich nicht die Aufgabe der Studenten. Nachhilfe geben ist es im Übrigen genauso wenig. Die Paten sind für die Freizeitgestaltung da. „Das Kind soll auch einmal im Mittelpunkt stehen und die ungeteilte Aufmerksamkeit bekommen“, erklärt der 28-Jährige. Die Studenten üben mit ihren Kindern sportliche Aktivitäten aus, basteln, kochen, ehen gins Kino oder auch einmal ein Eis essen. Wer will, kann sich auf der Instagram-Seite des Vereins von den vielfältigen Möglichkeiten ein Bild machen.

Der Verein wurde nach dem Vorbild eines bundesweiten Vereins gegründet

Geschichten gibt es viele zu erzählen: So kümmerte sich eine sportliche Patin um ein Mädchen, das übergewichtig war. „Sie motivierte sie, sich in einem Leichtathletikverein anzumelden und dort zu trainieren. Nach eineinhalb Jahren war das Mädchen dort so aktiv, dass es keine Zeit mehr für seine Patin hatte“, erzählt Florian Stangenberg und lacht. Manchmal würden Paten mit der Zeit schon zur Familie zählen. Im vergangenen Jahr wurde eine Patin zur Kommunion ihres Patenkindes eingeladen. 2012 wurde der Verein „Große Freunde“ nach dem Vorbild des bundesweiten Mentoringprogramms „Balu und Du“ von Martin Zenker und Julia Hünniger an der Universität Augsburg gegründet. Professor Andreas Hartinger, Lehrstuhlinhaber Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik, ist Gründungsmitglied und seither Ansprechpartner. Die Studenten verpflichten sich, sich mindestens ein Jahr um ihre Patenkinder zu kümmern. Im Schnitt dauern die Patenschaften zweieinhalb Jahre. Studierende mit Grundschullehramt erhalten Kreditpunkte im freien Bereich, erklärt Stangenberg. „Und jede Menge Praxiserfahrung im Umgang mit den Grundschulkindern.“

Davon profitierten in den vergangenen Jahren viele Studenten aus dem Bereich Grundschullehramt, aber auch aus anderen Fakultäten. Seit vergangenen Jahr nehmen auch Studenten der Hochschule an dem Programm teil. Derzeit gebe es 33 laufende Patenschaften. „Die Paten erhalten im Monat ein kleines Budget, das sie für Eintrittsgelder oder ein Eis verwenden können“, erklärt der Student. Die Treffen finden, von den Ferien abgesehen, einmal wöchentlich statt und dauern jeweils ein bis vier Stunden, wobei freilich auch ein ganzer Badetag möglich ist. Die Kinder sollten lernen, Spaß zu haben, ohne ein großes Budget. „Man muss nicht in den Skyline-Park fahren, um einen tollen Nachmittag zu haben.“ Das Geld stammt zum größten Teil aus privaten Spenden, ein kleiner Teil aus Fördergeldern von Stiftungen und seit vergangenem Jahr auch einer Zuwendung der Stadt Augsburg.

Die „Großen Freund“ erhielten eine Großspende für ein Vereinsheim

Durch eine anonyme Großspende in Höhe von 50.000 Euro für ein Vereinsheim hat der Verein nun die Möglichkeit, sich nach einem kleinen Grundstück umzusehen. „Bislang haben wir nichts gefunden. Es wäre schön, wenn wir einen Ort hätten, wo wir uns und unsere Patenkinder treffen könnten und mit ihnen ein Sommerfest feiern könnten.“ Schließlich sei ein Treffen in den Wohnungen der Patenkinder als auch der Paten oft schwierig.

Innerhalb der vergangenen Jahr habe sich viel getan. Stangenberg, der seit 2020 im Vorstand ist, organisiert die Patenaquise, Kennenlerntreffen, Blockseminare, Supervisionstreffen, Gruppenevents und Vorträge. Gute Kooperationen, wie etwa mit der St. Gregor Jugendhilfe und dem Jugendzentrum Kosmos im Univiertel, erleichterten die Arbeit der „Großen Freunde“. Der 28-Jährige hat Grundschullehramt studiert und wartet derzeit auf seine Examensergebnisse. Bald werde es an der Zeit sein, den Vorsitz an jemand anderen zu übergeben. Ein Ehrenamt, das ihm viel Spaß bereite, das aber „mit viel Aufwand“ verbunden sei. Etwa 20 Stunden wöchentlich sei er im Schnitt mit Organisationsaufgaben beschäftigt. Die finanziellen Mittel, daraus einen Minijob oder eine Teilzeitstelle zu machen, fehlten aktuell. Florian Stangenberg hat noch heute Kontakt mit seinem „Patenkind“. Inzwischen ist er 17 Jahre alt.