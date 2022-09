Diese Studienplätze sind in Augsburg noch zu haben

Kurz vor dem Semesterstart an den Augsburger Hochschulen haben Kurzentschlossene eine letzte Chance in manchen Fächern. Das sind die Trends.

Die Augsburger Hochschulen starten Anfang Oktober ins Wintersemester. Welche Studienfächer sind besonders begehrt und wo gibt es kurzfristig noch freie Plätze? Hier die ersten Trends an der Universität und der Hochschule.

Im vergangenen Wintersemester waren an der Hochschule knapp 6700 Studentinnen und Studenten eingeschrieben. Wie hoch die Studierendenzahlen in diesem Winter sein werden, lasse sich noch nicht endgültig beurteilen, sagt László Kovács, Vizepräsident für Studium und Lehre. Aktuell läuft das Nachrückverfahren. Kovács glaubt aber die Richtung zu kennen, in die es beim geplanten Ausbau weitergeht: "Wir leiden noch unter dem Corona-Einbruch. Im Vergleich zum Corona-Jahr 2021 wollten wir unsere Studierendenzahlen steigern. Das ist uns gelungen." Obwohl es eine leichte Erhöhung der Immatrikulationszahlen gebe, erreiche die Hochschule noch nicht die Bewerberzahl von der Vor-Corona-Zeit. Eines ist aus seiner Sicht positiv: Insbesondere die internationalen Studiengänge hätten sich von der "Corona-Delle" gut erholt.

Im Studiengang "Soziale Arbeit" wurde aufgestockt

Die Hochschule hat aktuell 22 Bachelor- und 17 Master-Studiengänge im grundständigen Bereich im Angebot. Welche sind besonders begehrt? Kovács sagt, wie in den vergangenen Jahren seien die gefragtesten Studiengänge "Soziale Arbeit" und "Wirtschaftspsychologie". Gleichzeitig sei der Bedarf nach Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen in der Region sehr hoch, Arbeitgeber würden händeringend auf Absolventen warten. "Deshalb nehmen wir hier über unsere Kapazität Studierende auf." Sehr gefragt seien in diesem Jahr zudem Betriebswirtschaft, internationales Management, Informatik und interaktive Medien.

Hochschulpräsident Gordon Thomas Rohrmair setzt beim Ausbau des Angebots auf zukunftsträchtige Studiengänge. Nach Angaben des Vizepräsidenten werden sie "positiv aufgenommen". Vor allem Wirtschaftspsychologie sei stark nachgefragt. Auch der neue Studiengang Data Science, der die Kenntnisse für die Analyse und Aufbereitung von Daten in und für Unternehmen vermittelt – unter dem Einsatz von künstlicher Intelligenz, Kommunikationstechniken und Grundlagen aus der Informatik – habe breiten Anklang gefunden. "International Information Systems" habe sich ebenfalls etabliert. Beim neuen Studiengang "Digitaler Baumeister", so Kovács, "ist noch etwas Luft nach oben". Damit erschließe die Hochschule als Vorreiter ein neues Feld für die Baubranche. In zwei Bereichen gibt es für kurz entschlossene Bewerberinnen und Bewerber noch freie Plätze: in der Wirtschaftsinformatik und in der Technischen Informatik. Dort hat die Hochschule die Bewerbungsfrist auf den 26. September verlängert.

An der Augsburger Universität sind noch Plätze in Studiengängen frei

An der Universität studierten im vergangenen Wintersemester über 20.000 junge Menschen. Da der Vorlesungsbetrieb an den bayerischen Universitäten erst am 17. Oktober 2022 startet, laufen aktuell noch die Zulassungsverfahren. "Die Erfahrung aus den Vorjahren zeigt, dass es gerade noch Ende September zu vielen Einschreibungen kommt. Daher können wir aktuell noch keinen eindeutigen Trend ausmachen", sagt Michael Hallermayer von der Uni-Pressestelle. Nach Angaben der Uni gibt es bei zulassungsbeschränkten Fächern fürs Wintersemester 22/23 derzeit noch einige Restplätze, und zwar in folgenden Studiengängen: Betriebswirtschaftslehre B.Sc., Erziehungswissenschaft B.A., Rechtswissenschaft (EJP), Rechts- und Wirtschaftswissenschaften B.Sc., Sozialwissenschaften B.A., Wirtschaftsinformatik B.Sc. und Wirtschaftsingenieurwesen B.Sc. Der jeweils aktuellen Stand – da sich das zeitnah ändern kann – findet sich im Internet unter diesem Link..

Insgesamt erwartet die Universität Augsburg eine gleichbleibende Zahl an Studierenden für das Wintersemester 22/23. "Speziell für den Studiengang Humanmedizin gehen wir von einem nach wie vor außerordentlich hohen Interesse aus, da das Medizin-Studium deutschlandweit sehr nachgefragt ist und der Augsburger Modellcharakter zudem eine Besonderheit ist", so Hallermayer.