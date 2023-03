Amtliche Warnung: Heute wird es stürmisch in Augsburg

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Dienstag vor Sturmböen in Augsburg. Doch nach dem stürmischen und regnerischen Tag wird es milder und sonnig.

Nachdem es bereits in der vergangenen Woche immer wieder stürmisch war in der Region Augsburg, folgte am Mittwoch die nächste Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Er gab für ganz Deutschland eine amtliche Warnung vor Sturmböen heraus. In Schwaben gilt diese nördlich von Augsburg von 14 bis 19 Uhr, südlich von Augsburg soll es bereits ab 10 Uhr stürmisch werden. An den Alpen endet die Warnung hingegen am Dienstagmorgen um 9 Uhr.

Sturmwarnung für Augsburg am Dienstag: Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h

In der Region Augsburg treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 80 km/h auf – anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung. In Schauernähe und in exponierten Lagen sind Sturmböen mit bis zu 90 km/h möglich. Der DWD rät, auf herabfallende Gegenstände zu achten, es könnten beispielsweise einzelne Äste herabstürzen.

Um 19 Uhr endet zwar vorläufig die Sturmwarnung des DWD, doch auch danach bleibt es windig. bis 20 beziehungsweise 21 Uhr treten in ganz Schwaben Windböen mit bis zu 60 km/h aus westlicher Richtung auf.

Wetter in Augsburg in dieser Woche: Erst Sturm und Regen, dann Sonne

Nach dem milden und sonnigen Wochenstart wird der Dienstag in Augsburg grau und nass. Bei 8 bis 12 Grad kann es den ganzen Tag über vereinzelt regnen. Bereits am Mittwoch kehrt laut dem DWD die Sonne zurück. Sonne und Wolken wechseln sich dann ab. Dabei wird es mit Höchsttemperaturen um 7 Grad vergleichsweise kühl. Am Donnerstag steigt die Temperatur auf bis zu 10 Grad. Dabei gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Ähnlich beginnt auch der Freitag. Im Laufe des Tages werden die Wolken immer weniger und die Temperatur steigt auf bis zu 17 Grad.

Auch am Wochenende wird es in Augsburg immer wieder sonnig. Der schönere Tag ist der Samstag. Bei bis zu 17 Grad scheint größtenteils die Sonne. Vereinzelt können Wolken aufziehen. Auch am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab, wobei die Wolken überwiegen. Dabei wird es mit einer Höchsttemperatur von 12 Grad etwas kühler als zum Start des Wochenendes.