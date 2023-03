Wetterdienst warnt heute vor Sturmböen in der Region

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Freitag vor Sturmböen in der Region Augsburg. Am Wochenende lässt der Wind zwar nach, Frühlingswetter ist aber trotzdem nicht zu erwarten.

Es wird wieder stürmisch in Augsburg. Am Freitag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Region von 10 bis 20 Uhr vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 und 75 km/h aus südwestlicher Richtung. In exponierten Lagen sind sogar 80 km/h möglich. Der DWD rät, besonders auf herabfallende Gegenstände zu achten. Es könnten beispielsweise einzelne Äste herabstürzen.

Sturmwarnung für Augsburg – auch andere Regionen betroffen

Nicht nur die Region Augsburg ist von der amtlichen Warnung betroffen. In der gesamten südwestlichen Hälfte von Deutschland soll es windig beziehungsweise stürmisch werden. Die stärksten Böen erwartet der DWD im Schwarzwald.

Dort sind zwischen Freitagmorgen um 8 Uhr und Samstagnachmittag um 14 Uhr oberhalb von 1000 Metern orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 90 und 115 km/h möglich. Bäume könnten entwurzeln und Dächer beschädigt werden. Der DWD rät Anwohnerinnen und Anwohnern Gegenstände im Freien zu sichern und Fenster und Türen zu schließen. Aufenthalte im Freien sollten vermieden werden.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 11°C, nachmittags 14°C und abends 10°C. Es wird heute voraussichtlich 2 Sonnenstunden geben.

Wetter in Augsburg am Wochenende

Wie bereits in den vergangenen Tagen erwartet der DWD auch am Freitag in der Region Augsburg typisches "April-Wetter". Während es am Morgen sehr bewölkt und teilweise regnerisch war, könnte sich ab Mittag auch hin und wieder die Sonne zeigen. Zwischendurch ziehen aber immer wieder Wolken auf und es kann weiterhin regnen. Dabei steigt die Temperatur auf bis zu 14 Grad.

Das Wochenende beginnt dann am Samstag zwar weiterhin windig, aber trocken mit einem Mix aus Sonne und Wolken. In der zweiten Tageshälfte wird es dann aber wieder grau. Vereinzelt kann es bei bis zu 11 Grad auch regnen. Ähnlich geht es am Sonntag weiter. Bei 5 bis 9 Grad gibt es viele Wolken und gebietsweise Regen.