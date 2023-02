Sturmwarnung in Bayern: Auch Augsburg ist heute betroffen

Wie schon in den vergangenen Tagen warnt der Deutsche Wetterdienst auch am Freitag in Bayern vor Sturm. Auch in Augsburg wird es den ganzen Tag über windig.

In den vergangenen Wochen folgte eine Wetterwarnung auf die nächste. Auch am Freitag geht es damit weiter. Nachdem der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits die ganze Woche über vor Wind und Sturm in Bayern gewarnt hatte, hat er erneut eine amtliche Warnungen vor Wind, Sturm für die Region Augsburg und den gesamten Freistaat herausgegeben.

Warnung vor Wind und Sturm in Augsburg und Bayern

In ganz Bayern wird es am Freitag windig. Besonders stark betroffen sind Schwaben, Oberbayern und Niederbayern. Auch in großen Teilen Mittelfrankens, Oberfrankens und der Oberpfalz wird es stürmisch. In den Alpen und im Alpenvorland erwartet der DWD oberhalb von 1500 Metern schwere Sturmböen mit 100 km/h anfangs aus westlicher, später aus nordwestlicher Richtung. In exponierten Lagen muss mit orkanartigen Böen mit bis zu 115 km/h gerechnet werden. Die Warnung gilt in diesem Gebiet bis Samstagmorgen um 6 Uhr. Im restlichen Schwaben, Oberbayern und Niederbayern soll der Sturm in der Nacht auf Samstag nachlassen, in Mittelfranken, Oberfranken und in der Oberpfalz bereits am Freitagabend.

In der Region – vor allem in den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg – gilt die Sturmwarnung bis Samstag um 0 Uhr. Der DWD erwartet Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 55 und 70 km/h aus westlicher Richtung. In exponierten Lagen sind bis zu 85 km/h möglich. Der DWD rät, besonders auf herabfallende Gegenstände zu achten.

So ist das Wetter aktuell in Augsburg

Wetter in Augsburg: Regen und Wind in den kommenden Tagen

Nachdem der Freitag durchgehend grau, teilweise regnerisch und mit bis zu 7 Grad vergleichsweise mild wird, kann sich am Samstag in der zweiten Tageshälfte auch mal die Sonne zeigen. Die Temperaturen sind dabei ähnlich wie am Freitag. Am Sonntagmorgen wechseln sich bei -3 Grad Sonne und Wolken ab. Am Nachmittag kann es dann wieder regnen oder vereinzelt schneien.