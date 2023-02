Wetterdienst warnt vor Sturm und Schneefall in Augsburg und Bayern

Wie schon in den vergangenen Tagen warnt der Deutsche Wetterdienst auch am Mittwoch in Augsburg und Bayern vor Sturm. Zudem soll es an den Alpen stark schneien.

In den vergangenen Wochen folgte eine Wetterwarnung auf die nächste. Auch am Mittwoch geht es damit weiter. Nachdem der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits zum Wochenstart vor Wind und Sturm in Bayern gewarnt hatte, hat er erneut amtliche Warnungen vor Wind, Sturm und starkem Schneefall für die Region Augsburg und den gesamten Freistaat herausgegeben.

Warnung vor Wind und Sturm in Augsburg und Bayern

In ganz Bayern wird es am Mittwoch windig. Besonders stark betroffen sind die Alpen und das Alpenvorland. Oberhalb von 1000 Metern treten dort Sturmböen zwischen 75 und 85 km/h aus nordwestlicher Richtung auf. In Schauernähe und in exponierten Lagen sind Windgeschwindigkeiten bis zu 95 km/h möglich. Der DWD rät, besonders auf herabfallende Gegenstände zu achten. Die Warnung im Süden Bayerns gilt vorerst bis Freitagmorgen um 6 Uhr.

Auch im östlichen Oberfranken können Sturmböen auftreten. Oberhalb von 600 Metern erwartet der DWD bis Donnerstagmorgen um 8 Uhr Windgeschwindigkeiten zwischen 60 und 80 km/h. Auch in Teilen von Unter- und Mittelfranken sowie der Oberpfalz gilt die Warnung bis Mittwoch um 18 Uhr. Windig wird es auch im restlichen Bayern. In der Region Augsburg treten bis Mittwochabend um 18 Uhr Windböen mit bis zu 60 km/h aus westlicher Richtung auf.

So ist das Wetter aktuell in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 4°C, nachmittags 6°C und abends 5°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Wetter in Augsburg: Regen und Wind in den kommenden Tagen

Nachdem der Mittwoch in Augsburg grau und teilweise mit Regen begonnen hat, bleibt es in der zweiten Tageshälfte trocken. Zwischendurch zeigt sich bei bis zu 6 Grad auch hin und wieder die Sonne. Schon in der Nacht ziehen aber wieder dichte Wolken auf und es fällt vereinzelt Regen. Das geht auch am Donnerstag, Freitag und Samstag so weiter. Dabei wird es jeden Tag etwas wärmer. Am Samstag steigt die Temperatur auf bis zu 8 Grad. Zudem bleibt es weiter windig.

DWD warnt vor starkem Schneefall in Bayern

Der DWD informiert bereits über erwarteten starken Schneefall und Schneeverwehungen in den Alpen und im Alpenvorland von Mittwoch um 18 Uhr bis Freitag um 18 Uhr. Oberhalb von etwa 1000 Metern fallen 30 bis 80 Zentimeter Neuschnee. Mit kräftigem Nordwestwind kommt es zu starken Verwehungen.