Nasse Kleidung am Lechufer löst Sucheinsatz aus

Am Lechufer in Lechhausen nahe Firnhaberau sind nasse Kleidungsstücke gefunden worden. Deshalb suchen DLRG und Polizei diesen Bereich des Flusses nach Personen ab, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagabend berichtet. Die Rede ist von einer größeren Suchaktion. Derzeit hat die Polizei aber keine Kenntnis von vermissten Personen, denen die Kleidung gehören könnte. (AZ)