„Liegt im Zeitplan“: Süchtigentreff St. Johannes soll in wenigen Monaten eröffnen

Die Vorbereitungen für die Eröffnung des Süchtigentreffs in St. Johannes in Oberhausen liegen im Zeitplan. Das teilte die Stadt am Donnerstagvormittag mit. Demnach soll der neue Standort im ersten Quartal 2026 eröffnen. An der Verbesserung der Suchthilfe sowie dem Umbau des Helmut-Haller-Platzes, der ebenfalls noch im Jahr 2026 anlaufen soll, arbeite man mit „hoher Schlagkraft“, erklärte Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU). Zuletzt kümmerte sich die Stadt vor allem um Fragen von Sicherheit und Sauberkeit. Eine Frage bleibt jedoch offen.

Wie berichtet, hatte der Stadtrat im Juli 2024 grünes Licht für das Forum St. Johannes als künftigen Standort des Süchtigentreffs gegeben. Damit endete für die Stadt eine kontroverse Standortsuche und es begann die Planungsphase. Nun scheint die Stadt in die den letzten Zügen der Vorbereitungen zu liegen. Bereits vor einiger Zeit erhöhte sie die Reinigungsintervalle im Umkreis der Einrichtung merklich, um die Auswirkungen für Anwohner und angrenzende Geschäftstreibende erträglich zu halten. Zudem habe man zuletzt Spritzenabwurfbehälter installiert, die von medizinischer Seite befürwortet worden seien. Laut Stadt ist bereits eine Wirkung der Maßnahmen feststellbar, so seien deutlich weniger Verschmutzungen im öffentlichen Raum festzustellen

Kirchenraum von St. Johannes in Oberhausen soll als Treffpunkt erhalten bleiben

Zentraler Baustein des Konzepts sei zudem eine feste städtische Hausleitung vor Ort. Diese habe ihre Arbeit bereits aufgenommen und stehe als Ansprechpartner für Anwohnende und lokale Gewerbetreibende zur Verfügung, heißt es. Auch der Ordnungsdienst des städtischen Ordnungsamtes sei schon jetzt mit verstärkten Kräften vor Ort und soll in der Einrichtung ein festes Dienstzimmer beziehen. Die Arbeitsgruppen, die die städtische Präventionsstrategie „Communities That Care“ (CTC) umsetzen sollen, hätten ebenfalls bereits gemäß des vom Stadtrat beschlossenen Konzepts ihre Arbeit aufgenommen, so die Stadt.

Der Kirchenraum von St. Johannes solle als Treffpunkt für Menschen in Oberhausen erhalten bleiben und noch stärker einen Raum für kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen bieten. Dazu gebe es nach der Sommerpause Workshops, im Herbst berieten städtische Gremien über unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten. Pintsch betont, dass die Bayerische Staatsregierung zuletzt das Gesamtkonzept zu St. Johannes neben den Bemühungen der Stadt Nürnberg zum Umgang mit Menschen mit Suchterkrankung als Musterprojekt aufgeführt habe.

Offen bleibt die Frage, ob die Eröffnung noch vor der Kommunalwahl am 8. März erfolgt. Anfang Juli erklärte Pintsch im Allgemeinen Ausschuss, dass das Zieldatum für die Eröffnung des neuen Drogenkontaktladens der Jahreswechsel, also Januar 2026 sei. In der jüngsten Mitteilung der Stadt ist über das erste Quartal hinaus kein konkreteres Datum angeführt.