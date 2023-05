Augsburg

An Sommerwochenenden sperrt die Stadt nachts die ganze Maximilianstraße

In den vergangenen Jahren sperrte die Stadt (hier Kräfte des Augusta-Club-Ordnungsdienstes) die Maximilianstraße nachts an Sommerwochenenden. Das wird auch in diesem Jahr so gehandhabt.

Plus Zusätzlich zum Fußgängerzonen-Versuch in der Augsburger Maximilianstraße wird auch der Süden zeitweise gesperrt. Für Clubs und Discos gibt es stadtweit eine neue Regelung.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg will einen Teil der Maßnahmen aus den Corona-Jahren in der Maximilianstraße dauerhaft fortsetzen. Die Außengastronomie in der Innenstadt soll auch heuer wie schon in den Vorjahren zwischen Juni und August bis maximal 1 Uhr nachts öffnen dürfen. In der Maximilianstraße gilt üblicherweise 24 Uhr als Schließzeit. Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) sagte am Mittwoch im Stadtrat, dass sich ein Teil der in der Pandemie entwickelten Ideen bewährt habe. Dazu zählt auch, die Maximilianstraße in den Nächten auf Freitag, Samstag und Sonntag für den Verkehr zu sperren. Die nördliche Maximilianstraße zwischen Merkur- und Herkulesbrunnen ist seit Mai ja ohnehin versuchsweise rund um die Uhr zur Fußgängerzone erklärt worden. Für die südliche Maximilianstraße zwischen Herkulesbrunnen und St. Ulrich kommt es ab 25. Mai aber wieder zur nächtlichen Sommersperre. Das beschloss der Stadtrat einstimmig, er verspricht sich davon mehrere Dinge.

Maxstraße in Augsburg: Sperrung soll Kehrtwenden am Herkulesbrunnen verhindern

Demnach ist die südliche Maximilianstraße bis zum 3. Oktober an den Wochenenden sowie am Donnerstagabend zwischen 20.30 Uhr und 5 Uhr für Autofahrer tabu. Ausnahmen gibt es für Anwohner und Taxis. Überwacht wird die Sperrung von einem Sicherheitsdienst. Pintsch sagt, die Nachtsperrung an Wochenenden sei von Anwohnern sehr positiv aufgenommen worden. Auch im Hinblick auf den laufenden Verkehrsversuch ab dem Herkulesbrunnen sei die Teilsperrung sinnvoll. Die Erfahrungen am vergangenen Wochenende hätte gezeigt, dass viele Autofahrer bis zum Herkulesbrunnen fahren und dort eine Kehrtwende hinlegen. Dieses störende Phänomen lasse sich mit einer weiteren Teilsperrung verhindern. Zudem, so die Stadt, sei davon auszugehen, dass die Maximilianstraße aufgrund des Verkehrsversuchs an den Wochenenden stärker von Passanten frequentiert werde. Mit einer Teilberuhigung lasse sich zusätzlicher Platz für die Menschenmassen gewinnen.

