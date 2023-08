SummerStage 2023 im Überblick: Tickets, Programm und Anreise

Zum ersten Mal findet im Sommer auf dem Gaswerk-Gelände in Augsburg die Konzertreihe SummerStage statt. Alle Informationen zum Programm, zum Ticketvorverkauf und zur Anfahrt.

In diesem Jahr ist auf dem Gaswerk-Gelände in Augsburg einiges los. Neben dem Modular-Festival und Sommer am Kiez findet auch die Konzertreihe SummerStage mit vier Konzerten an vier aufeinanderfolgenden Tagen im August dort statt. Verantwortlich sind die Macher der Passauer Agentur COFO Entertainment.

SummerStage 2023 in Augsburg: Termine

Vom 10. bis zum 13. August 2023 finden auf dem Gaswerk-Gelände vier Konzerte statt. Künftig soll die Open-Air-Konzertreihe im jährlichen Rhythmus stattfinden. Zum Auftakt spielt heuer die Wiener Band Wanda, das Abschlusskonzert werden Johannes Oerding und Michael Patrick Kelly geben. Das sind die Veranstaltungen der SummerStage im Überblick:

10. August 2023: Wanda (mit Special Guest Josh)

11. August 2023: CRO

12. August 2023: Die 90er Live (mit Blümchen, Snap, Culture Beat, Rednex, Dr. Alban und Masterboy)

13. August 2023: Johannes Oerding und Michael Patrick Kelly

Tickets für SummerStage 2023 in Vorverkauf

Der Vorverkauf der Tickets hat bereits begonnen. Erhältlich sind die Karten online bei Eventim ab 58 Euro. Bei allen Konzerten wird zwischen zwei Kategorien unterschieden – dem normalen Stehplatzbereich und den Front-of-Stage-Stehplätzen. Letztere sind jedoch nicht mehr für alle Konzerte verfügbar.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

SummerStage 2023 am Gaswerk-Gelände: Anfahrt

Die Adresse vom Festival-Gelände in Augsburg-Oberhausen lautet: Am Alten Gaswerk 1, 86156 Augsburg. Am Königsplatz fahren die Straßenbahnlinie 2 in Richtung "Augsburg West P+R" und die Linie 4 in Richtung " Oberhausen Nord P+R" wiederum in Richtung Oberhausen. Für die Linie 2 lautet der Ausstieg "Oberhausen Bahnhof/Helmut-Haller-Platz", für die Linie 4 "Bärenwirt DRvS" oder "Josefinum". Von den Haltestellen sind es noch etwa zehn bis 15 Minuten zu Fuß bis zum Festivalgelände. Das Gleiche funktioniert für den Rückweg. Zusätzlich fahren auch Nachtbusse:

Bus 35: Ab " Oberhausen Bahnhof/Helmut-Haller-Platz" in Richtung Bergstraße oder Richtung Pfersee-Süd

Bahnhof/Helmut-Haller-Platz" in Richtung Bergstraße oder Richtung Pfersee-Süd Nachtbus 91: Ab " Oberhausen Bahnhof/Helmut-Haller-Platz" in Richtung Stadtbergen über Königsplatz oder Richtung Steppach

91: Ab " Bahnhof/Helmut-Haller-Platz" in Richtung über Königsplatz oder Richtung Nachtbus 92: Ab "Bärenwirt DRvS" Richtung Uni/ Haunstetten über den Königsplatz oder Richtung Neusäß

92: Ab "Bärenwirt DRvS" Richtung Uni/ über den Königsplatz oder Richtung Nachtbus 95: Ab "Bärenwirt DRvS" Richtung Hauptbahnhof/Königsplatz oder Richtung Gersthofen .

Lesen Sie dazu auch