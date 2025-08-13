Icon Menü
Surfen: Augsburg wartet auf Eröffnung der Surfwelle am Plärrer

Surfen in Augsburg

Immer noch Testbetrieb und Bauarbeiten: Wann öffnet die Augsburger Surfwelle?

Wer in Augsburg surfen will, braucht Geduld: Die Welle ist bereit, doch nur Einzelne reiten sie im Testbetrieb. Die Surffreunde erklären, woran es vor Eröffnung noch fehlt.
Von Anika Zidar
    • |
    • |
    • |
    Alles fertig? Auf den ersten Blick scheint die Augsburger Surfwelle bereit zum Surfen. Doch rund um den Senkelbach herrscht Baustelle. Im Testbetrieb feilen die Surffreunde weiter am Konzept für Sicherheit, Organisation, Kommunikation und Logistik.
    Alles fertig? Auf den ersten Blick scheint die Augsburger Surfwelle bereit zum Surfen. Doch rund um den Senkelbach herrscht Baustelle. Im Testbetrieb feilen die Surffreunde weiter am Konzept für Sicherheit, Organisation, Kommunikation und Logistik. Foto: Anika Zidar

    Auf den ersten Blick scheint alles bereit: Kräftig fließt der Senkelbach unter dem Holzsteg hindurch und türmt sich an der Rampe zu einer breiten Welle auf. Ein großes Holzdeck verbindet die Ufer und soll Platz für Surfer und Beobachter bieten. Doch obwohl die Surfwelle von vielen Augsburgern sehnsüchtig erwartet wird: Viel ist dieser Tage nicht los. Der Zutritt ist wenigen Mitgliedern der Surffreunde Augsburg vorbehalten, nur ein kleiner Personenkreis darf hier im Testbetrieb schon jetzt Wellenreiten. Rund um die Anlage ist nach wie vor Baustelle. Ursprünglich geplant war eine Eröffnung bereits im vergangenen Sommer. Dass sie nun in diesem Herbst möglich ist, darauf hoffen die Surffreunde. Doch es liegt nicht allein in der Hand des Vereins.

