Immer noch Testbetrieb und Bauarbeiten: Wann öffnet die Augsburger Surfwelle?

Auf den ersten Blick scheint alles bereit: Kräftig fließt der Senkelbach unter dem Holzsteg hindurch und türmt sich an der Rampe zu einer breiten Welle auf. Ein großes Holzdeck verbindet die Ufer und soll Platz für Surfer und Beobachter bieten. Doch obwohl die Surfwelle von vielen Augsburgern sehnsüchtig erwartet wird: Viel ist dieser Tage nicht los. Der Zutritt ist wenigen Mitgliedern der Surffreunde Augsburg vorbehalten, nur ein kleiner Personenkreis darf hier im Testbetrieb schon jetzt Wellenreiten. Rund um die Anlage ist nach wie vor Baustelle. Ursprünglich geplant war eine Eröffnung bereits im vergangenen Sommer. Dass sie nun in diesem Herbst möglich ist, darauf hoffen die Surffreunde. Doch es liegt nicht allein in der Hand des Vereins.

Anika Zidar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Stadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Testbetrieb Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis