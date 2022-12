Augsburg

vor 53 Min.

Ob All You Can Eat oder Bestellen: Sushi in Augsburg

Vor allem in der Augsburger Innenstadt wie am Dom oder am Theater gibt es viele Sushi-Lokale.

Von Katharina Funkner Artikel anhören Shape

Das traditionell japanische Gericht "Sushi" ist auch in Augsburg zu finden: ob zum Mitnehmen, nach Hause bestellen oder "All You can Eat" im Restaurant genießen. Wir haben alle Infos.

Sushi ist eine beliebte japanische Speise aus mild gesäuertem Reis, ergänzt um andere Zutaten wie Fisch, Meeresfrüchte und Gemüse; je nach Geschmack. Mittlerweile gibt es dieses Gericht überall auf der Welt, auch in Augsburg. Wir geben Ihnen eine Übersicht zu den bestbewerteten Sushi-Restaurants und -Bars in Augsburg. Dabei nehmen wir auf die Google-Bewertungen der jeweiligen Restaurants Bezug und listen Ihnen nur die Sushi-Lokale in Augsburg auf, die eine Bewertung von mindestens 4,4 Sternen haben. Außerdem geben wir Ihnen mit an, bei welchen Lokalen eine Lieferung möglich ist und ob Sie Sushi auch zum Mitnehmen bestellen können. Anschließend sehen Sie eine Übersicht zu Sushi-Restaurants, die ein "All you Can Eat"-Buffet anbieten. Die besten Sushi-Restaurants und -Bars in Augsburg: Kugiko, Royal Dragon, CÔCÔ Makii Restaurant (4,8 Sterne) Adresse: Gögginger Str. 31, 86159 Augsburg

Stadtteil : Augsburg - Innenstadt

: - Öffnungszeiten : Dienstag bis Sonntag: 11.30 - 14.30 Uhr und 17.00 - 22.00 Uhr

: Dienstag bis Sonntag: 11.30 - 14.30 Uhr und 17.00 - 22.00 Uhr Telefon: 0821 66096888

Zum Mitnehmen Royal Dragon (4,7 Sterne) Adresse: Provinostr. 13, 86153 Augsburg

Stadtteil : Augsburg - Innenstadt

: - Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag: 11.30 - 14.30 Uhr und 17.00 - 23.00 Uhr

: Montag bis Sonntag: 11.30 - 14.30 Uhr und 17.00 - 23.00 Uhr Telefon: 0821 56999980

Zum Mitnehmen Kurofune (4,7 Sterne) Adresse: Schertlinstraße 13A, 86159 Augsburg

Stadtteil : Ausgburg - Innenstadt

: Ausgburg - Öffnungszeiten : Dienstag bis Donnerstag: 12.00 - 14.00 Uhr und 18.00 - 21.00 Uhr, Freitag und Samstag: 12.00 - 14.00 Uhr und 18.00 - 22.00 Uhr, Sonntag: 12.00 - 14.30 Uhr

: Dienstag bis Donnerstag: 12.00 - 14.00 Uhr und 18.00 - 21.00 Uhr, Freitag und Samstag: 12.00 - 14.00 Uhr und 18.00 - 22.00 Uhr, Sonntag: 12.00 - 14.30 Uhr Telefon: 0821 58949815

Zum Mitnehmen Japan-Restaurant Manyo (4,7 Sterne) Lesen Sie dazu auch Augsburg McDonald's in Augsburg: Infos rund um Öffnungszeiten und Lieferservice

Augsburg KFC in Augsburg: Preise, Öffnungszeiten, Gutscheine - alle Infos

Augsburg Geldautomaten in Augsburg: Stadtsparkasse, Postbank, Targobank - eine Übersicht Adresse: Schertlinstraße 12A, 86159 Augsburg

Stadtteil : Augsburg - Innenstadt

: - Öffnungszeiten : Mittwoch bis Sonntag: 11.30 - 14.00 Uhr und 18.00 - 0.00 Uhr

: Mittwoch bis Sonntag: 11.30 - 14.00 Uhr und 18.00 - 0.00 Uhr Telefon: 0821 571119

Zum Mitnehmen CHIMICO Restaurant - Japanese and Vietnamese Dining (4,7 Sterne) Sushi mittags nur mit Vorbestellung

mittags nur mit Vorbestellung Adresse: Theaterstraße 8, 86152 Augsburg

Stadtteil : Augsburg - Innenstadt

: - Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag: 11.30 - 14.30 Uhr und 17.30 - 23.00 Uhr

: Montag bis Sonntag: 11.30 - 14.30 Uhr und 17.30 - 23.00 Uhr Telefon: 0821 56974099

Zum Mitnehmen Asia 68 (4,7 Sterne) Adresse: Langenmantelstraße 30, 86153 Augsburg

Stadtteil : Augsburg - Innenstadt

: - Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag bis Sonntag: 10.30 - 14.30 Uhr und 16.30 - 22.00 Uhr

: Montag, Dienstag und Donnerstag bis Sonntag: 10.30 - 14.30 Uhr und 16.30 - 22.00 Uhr Telefon: 0821 72931307

Lieferung möglich

Zum Mitnehmen CÔCÔ - Sushi & Asia Fusion (4,6 Sterne) Adresse: Kapuzinergasse 24, 86150 Augsburg

Stadtteil : Augsburg - Innenstadt

: - Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 11.00 - 15.00 Uhr und 17.00 - 23.00 Uhr, Samstag und Sonntag: 1.00 - 23.00 Uhr

: Montag bis Freitag: 11.00 - 15.00 Uhr und 17.00 - 23.00 Uhr, Samstag und Sonntag: 1.00 - 23.00 Uhr Telefon: 0821 40857227

Lieferung möglich

Zum Mitnehmen Ebisu - Flying Sushi (4,6 Sterne) Adresse: Klinkerberg 35, 86152 Augsburg

Stadtteil : Augsburg- Innenstadt

: Augsburg- Öffnungszeiten : Dienstag bis Freitag: 11.30 - 21.30 Uhr, Samstag: 16.00 - 21.45 Uhr, Sonntag: 12.00 - 21.30 Uhr

: Dienstag bis Freitag: 11.30 - 21.30 Uhr, Samstag: 16.00 - 21.45 Uhr, Sonntag: 12.00 - 21.30 Uhr Telefon: 0821 5080809

Lieferung möglich

Zum Mitnehmen hanami japan point (4,6 Sterne) Adresse: Sterzinger Str. 12, 86165 Augsburg

Stadtteil : Augsburg - Lechhausen

: - Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 11.00 - 15.00 Uhr

: Montag bis Freitag: 11.00 - 15.00 Uhr Telefon: 0821 7947700

Zum Mitnehmen KIGIKU Japan Restaurant (4,5 Sterne) Adresse: Heilig-Kreuz-Straße 22, 86152 Augsburg

22, 86152 Stadtteil : Augsburg - Innenstadt

: - Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 11.30 - 14.30 Uhr und 17.00 - 23.00 Uhr, Samstag und Sonntag: 17.00 - 23.00 Uhr

: Montag bis Freitag: 11.30 - 14.30 Uhr und 17.00 - 23.00 Uhr, Samstag und Sonntag: 17.00 - 23.00 Uhr Telefon: 0821 519878

Zum Mitnehmen SushiBar (4,5 Sterne) Adresse: Am Katzenstadel 1, 86152 Augsburg

Stadtteil : Augsburg- Innenstadt

: Augsburg- Öffnungszeiten : Mittwoch bis Sonntag: 17.00 - 22.00 Uhr

: Mittwoch bis Sonntag: 17.00 - 22.00 Uhr Telefon: 0821 3493491 030 Ronin - Fusion & Vegan Sushi (4,5 Sterne) Adresse: Jakoberstraße 20, 86152 Augsburg

Stadtteil : Augsburg- Innenstadt

: Augsburg- Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 11.30 - 14.30 Uhr und 17.00 - 22.00 Uhr, Samstag und Sonntag: 12.00 - 14.30 Uhr und 17.00 - 23.00 Uhr

: Montag bis Freitag: 11.30 - 14.30 Uhr und 17.00 - 22.00 Uhr, Samstag und Sonntag: 12.00 - 14.30 Uhr und 17.00 - 23.00 Uhr Telefon: 0821 29716584

Lieferung möglich

Zum Mitnehmen Asia City Restaurant (4,5 Sterne) "All you Can Eat"

Adresse: Leonhardsberg 2, 86150 Augsburg

Stadtteil : Augsburg - Innenstadt

: - Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag: 11.00 - 22.00 Uhr

: Montag bis Sonntag: 11.00 - 22.00 Uhr Telefon: 0821 3197742

Lieferung möglich

Zum Mitnehmen Toyako Sushi & Grill (4,5 Sterne) "All you Can Eat" wird angeboten

Adresse: Ludwigstraße 12, 86152 Augsburg

12, 86152 Stadtteil : Augsburg - Innenstadt

: - Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag: 12.00 - 15.00 Uhr und 17.30 - 23.00 Uhr

: Montag bis Sonntag: 12.00 - 15.00 Uhr und 17.30 - 23.00 Uhr Telefon: 0821 29734566

Zum Mitnehmen Golden Rice Asian Kitchen & Bar (4,5 Sterne) Adresse: Johannes-Haag-Straße 1, 86153 Augsburg

1, 86153 Stadtteil : Augsburg - Innenstadt

: - Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 11.30 - 14.30 Uhr und 17.00 - 22.30 Uhr, Freitag bis Sonntag: 11.30 - 15.00 Uhr und 17.00 - 23.00 Uhr

: Montag bis Donnerstag: 11.30 - 14.30 Uhr und 17.00 - 22.30 Uhr, Freitag bis Sonntag: 11.30 - 15.00 Uhr und 17.00 - 23.00 Uhr Telefon: 0821 29749723

Lieferung möglich

Zum Mitnehmen Eat Happy (5 Sterne) Adresse: Willy-Brandt-Platz 1, 86153 Augsburg , befindet sich in City Galerie - Feneberg

, befindet sich in City Galerie - Stadtteil : Augsburg - Innenstadt

: - Öffnungszeiten : Montag bis Samstag: 8.30 - 20.00 Uhr

: Montag bis Samstag: 8.30 - 20.00 Uhr Telefon: 0821 80039568

Lieferung möglich

Zum Mitnehmen Sakura Japan Point Restaurant (4,4 Sterne) Adresse: Fuggerstraße 20, 86150 Augsburg

Stadtteil : Augsburg - Innenstadt

: - Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag: 11.00 - 20.00 Uhr

: Montag bis Sonntag: 11.00 - 20.00 Uhr Telefon: 0821 80062030

Lieferung möglich

Zum Mitnehmen Hoshi Sushi Bar Japanese and Vietnamese (4,4 Sterne) Adresse: Augsburger Str. 1, 86157 Augsburg

Stadtteil : Augsburg - Pfersee

: - Öffnungszeiten : Montag - Freitag: 10.30 - 21.00 Uhr, Samstag und Sonntag: 17.00 - 21.00 Uhr

: Montag - Freitag: 10.30 - 21.00 Uhr, Samstag und Sonntag: 17.00 - 21.00 Uhr Telefon: 0821 24403445

Zum Mitnehmen Diese Sushi-Lokale in Augsburg bieten ein "All you Can Eat" an Ichiban Sushi-Grill-Restaurant Adresse: Am Mittleren Moos 53, 86167 Augsburg

Stadtteil : Augsburg - Lechhausen

: - Öffnungszeiten : Montag: 11.30 - 14.00 Uhr, Dienstag bis Freitag: 11.30 - 14.00 Uhr und 17.30 - 23.00 Uhr

: Montag: 11.30 - 14.00 Uhr, Dienstag bis Freitag: 11.30 - 14.00 Uhr und 17.30 - 23.00 Uhr Telefon: 0821 56747105 Asia-Sunshine Adresse: Hofrat-Röhrer-Straße 13, 86161 Augsburg

13, 86161 Stadtteil : Augsburg - Innenstadt

: - Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag: 11.30 - 15.00 Uhr und 17.00 - 23.00 Uhr

: Montag bis Sonntag: 11.30 - 15.00 Uhr und 17.00 - 23.00 Uhr Telefon: 0821 5697367 Ebisu - Running Sushi Adresse: Willy-Brandt-Platz 1, 86153 Augsburg , befindet sich in City Galerie

, befindet sich in City Galerie Stadtteil : Augsburg - Innenstadt

: - Öffnungszeiten : Montag bis Samstag: 9.30 - 20.00 Uhr

: Montag bis Samstag: 9.30 - 20.00 Uhr Telefon: 0821 50861686 Restaurant Orchidee Adresse: Brixener Str. 4, 86165 Augsburg

Stadtteil : Augsburg - Lechhausen

: - Öffnungszeiten : Montag und Mittwoch bis Sonntag: 11.30 - 15.00 Uhr und 17.30 - 23.00 Uhr

: Montag und Mittwoch bis Sonntag: 11.30 - 15.00 Uhr und 17.30 - 23.00 Uhr Telefon: 0821 79686055 China Restaurant Acht Schätze JANGTSE Adresse: Donauwörther Str. 66, 86154 Augsburg

Stadtteil : Augsburg - Oberhausen

: - Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag: 11.30 - 15.00 Uhr und 17.30 - 23.00 Uhr

: Montag bis Sonntag: 11.30 - 15.00 Uhr und 17.30 - 23.00 Uhr Telefon: 0821 21939525 Sushi bestellen in Augsburg Alternativ können Sie auch über einen Lieferdienst Ihrer Wahl Sushi aus einem Lokal in Ihrer Nähe sofort zu sich nach Hause bestellen. Die Sushi-Lokale in Augsburg liefern vor allem über Lieferando und uber eats.

Themen folgen