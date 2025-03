Frisch und einfach, aufwendig oder direkt am Tisch zubereitet: Wer in Augsburg japanisch essen möchte, findet ganz verschiedene Angebote. Gerade Sushi-Liebhaber kommen bei Maki und Nigiri auf ihre Kosten. Denn das Sushi ist manchmal auf klassische Art zubereitet, kommt aber auch in ausgefallenen Varianten scharf oder mit Hühnchen daher. Bei manchen Restaurants gibt es neben Sushi und anderen japanischen Gerichten wie Curry und Udon-Nudeln auch Spezialitäten aus anderen Ländern. Dann kommen nicht nur Jakobsmuscheln und Lammkoteletts, sondern auch panierter Oktopus und flambierter Lachs auf den Tisch. Und auch zwischen rustikalem Charme ohne Schnickschnack und stilvoller Atmosphäre ist alles dabei. Diese sechs Tipps hat unsere Redaktion.

Daniela de Haen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sushi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis