Stadtwerke schalten das Fahrgast-WLAN in Bussen und Straßenbahnen ab

Die Stadtwerke Augsburg (SWA) haben kürzlich das sogenannte Fahrgast-WLAN in Bussen und Straßenbahnen abgeschaltet. Dies liege daran, dass die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer spürbar abgenommen habe, teilt das Unternehmen mit. Datenvolumen und Netzverfügbarkeit von Handyanbietern seien immer besser geworden.
Stadtwerke Augsburg schalten kostenloses WLAN in Bussen und Straßenbahnen ab
2016 seien die Stadtwerke einer der ersten Verkehrsbetriebe gewesen, die ihre Busse und Straßenbahnen mit WLAN ausgestattet hätten. 2018 wurde zudem das Bayern-WLAN durch den Freistaat ausgebaut. An den meistfrequentierten Haltestellen der SWA wie Rathaus-, Moritz- oder Königsplatz ist es weiterhin verfügbar. (ziss)
Das ist für mich kein Verlust. Das WLAN in den Trams war so langsam, dass es praktisch unbrauchbar war.
Man sollte damit ja auch keine Filme schauen... Mir hat es bisher gereicht.
Wird ja eine irrsinnige Kostenersparnis sein, dafür kann die SWA hoffentlich einen zusätzlichen Busfahrer einstellen. Ohne dieses umständliche Portal zum Einloggen, es wäre halt ein Service für ausländische Touristen gewesen. Aber wozu? Wir sind ja schließlich in Augsburg.
"Ohne dieses umständliche Portal zum Einloggen, es wäre halt ein Service für ausländische Touristen gewesen." Waren Sie überhaupt schon mal im Ausland? Auch dort besitzen die freien WLANs Einloggportale.
