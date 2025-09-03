Icon Menü
SWA schaltet WLAN in Bussen und Straßenbahnen ab: Das ist der Grund

Augsburg

Stadtwerke schalten das Fahrgast-WLAN in Bussen und Straßenbahnen ab

Seit 2016 gab es in Augsburger Bussen und Straßenbahnen kostenloses WLAN. Das Angebot gibt es nun nicht mehr. Was der Grund dafür ist.
    Seit 2016 boten die Stadtwerke Augsburg WLAN in ihren Bussen und Straßenbahnen an.
    Seit 2016 boten die Stadtwerke Augsburg WLAN in ihren Bussen und Straßenbahnen an. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

    Die Stadtwerke Augsburg (SWA) haben kürzlich das sogenannte Fahrgast-WLAN in Bussen und Straßenbahnen abgeschaltet. Dies liege daran, dass die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer spürbar abgenommen habe, teilt das Unternehmen mit. Datenvolumen und Netzverfügbarkeit von Handyanbietern seien immer besser geworden.

    Stadtwerke Augsburg schalten kostenloses WLAN in Bussen und Straßenbahnen ab

    2016 seien die Stadtwerke einer der ersten Verkehrsbetriebe gewesen, die ihre Busse und Straßenbahnen mit WLAN ausgestattet hätten. 2018 wurde zudem das Bayern-WLAN durch den Freistaat ausgebaut. An den meistfrequentierten Haltestellen der SWA wie Rathaus-, Moritz- oder Königsplatz ist es weiterhin verfügbar. (ziss)

    Diskutieren Sie mit
    4 Kommentare
    Johannes Fendt

    Das ist für mich kein Verlust. Das WLAN in den Trams war so langsam, dass es praktisch unbrauchbar war.

    |
    Thomas Keller

    Man sollte damit ja auch keine Filme schauen... Mir hat es bisher gereicht.

    Gerold Rainer

    Wird ja eine irrsinnige Kostenersparnis sein, dafür kann die SWA hoffentlich einen zusätzlichen Busfahrer einstellen. Ohne dieses umständliche Portal zum Einloggen, es wäre halt ein Service für ausländische Touristen gewesen. Aber wozu? Wir sind ja schließlich in Augsburg.

    |
    Robert Miehle-Huang

    "Ohne dieses umständliche Portal zum Einloggen, es wäre halt ein Service für ausländische Touristen gewesen." Waren Sie überhaupt schon mal im Ausland? Auch dort besitzen die freien WLANs Einloggportale.

