Stadtwerke schalten das Fahrgast-WLAN in Bussen und Straßenbahnen ab

Die Stadtwerke Augsburg (SWA) haben kürzlich das sogenannte Fahrgast-WLAN in Bussen und Straßenbahnen abgeschaltet. Dies liege daran, dass die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer spürbar abgenommen habe, teilt das Unternehmen mit. Datenvolumen und Netzverfügbarkeit von Handyanbietern seien immer besser geworden.

Stadtwerke Augsburg schalten kostenloses WLAN in Bussen und Straßenbahnen ab

2016 seien die Stadtwerke einer der ersten Verkehrsbetriebe gewesen, die ihre Busse und Straßenbahnen mit WLAN ausgestattet hätten. 2018 wurde zudem das Bayern-WLAN durch den Freistaat ausgebaut. An den meistfrequentierten Haltestellen der SWA wie Rathaus-, Moritz- oder Königsplatz ist es weiterhin verfügbar. (ziss)