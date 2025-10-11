Swaxi statt Bus: Augsburger Stadtwerke planen ein Pilotprojekt in den Pfingstferien

Die Augsburger Stadtwerke planen kommendes Jahr in den Pfingstferien ein Pilotprojekt, bei dem eine Buslinie tagsüber durch ein oder zwei Swaxi-Fahrzeuge ersetzt wird. Einzelheiten stehen noch nicht fest, im Auge dürften die Verkehrsbetriebe aber eine eher wenig genutzte Stadtrandlinie haben.

„Wir wollen ausprobieren, wie das funktioniert, ohne die Kunden vor den Kopf zu stoßen“, so Michael Nessler, Leiter des Kundenmanagements. Ziel sei, Geld im defizitären Nahverkehr zu sparen, wo Fahrpersonal nach wie vor rar ist, und umweltfreundlicher unterwegs zu sein. Der Ersatz von Buslinien in großem Maßstab ist noch nicht konkret geplant. Klar sei aber auch, dass man mit einer einmaligen Ferien-Aktion keine Effekte erziele, so Nessler.

Das Swaxi ist ein Beförderungsdienst der Stadtwerke vor allem in den Nachtstunden, bei dem Fahrgäste via Handy Fahrten zwischen rund 3000 virtuellen Haltestellen buchen können. Dabei werden mehrere Fahrten gebündelt. Die Diskussion, einzelne Buslinien durch ein Swaxi zu ersetzen, gibt es seit etwa einem Jahr - teils kontrovers debattiert, weil der Verkehrsverband VCD und teils auch die Grünen Vorbehalte haben. Für den Pilotversuch wollen sich die Stadtwerke langsam an das Thema herantasten. Statt nur einem Kleinbus mit neun Sitzen, der auf Anforderung fährt, soll zusätzlich noch ein VW Caddy im Einsatz sein, um Fahrgäste mit Rollstuhl und Kinderwagen zu befördern. Er wird womöglich fix nach einem Fahrplan fahren, um auch Fahrgästen ohne Handy-App eine Beförderung zu ermöglichen. Sonderlich effizient wirkt das noch nicht. „Wir wollen niemanden stehen lassen“, betont Nessler. Darum betreibe man viel Aufwand im Pilotversuch. Im Swaxi als Busersatz gilt der normale AVV-Tarif.

„Wir werden die Diskussion führen müssen, was wir uns leisten wollen und können“

Im Wirtschaftsausschuss des Stadtrats wurden die Überlegungen zustimmend zur Kenntnis genommen. Man stehe einem Testlauf positiv gegenüber, so die CSU. Allerdings wolle man dann auch zügig Zahlen vorgelegt bekommen, was Fahrgastzahlen betrifft, so die Grünen. Generation-Aux-Stadtrat Raphael Brandmiller forderte, die Stadt müsse angesichts von Kostendruck und Personalmangel deutlich sagen, wie sie den Nahverkehr dauerhaft aufstellen möchte. „Ich verstehe jeden, der sagt, er möchte möglichst viele Buslinien möglichst oft fahren lassen. Aber wir werden die Diskussion führen müssen, was wir uns leisten wollen und leisten können.“ Ums „politisch unangenehme“ Thema On-Demand-Verkehr mache man aktuell noch einen zu großen Bogen.

Das Swaxi wird fortgesetzt, aber ab 2026 teurer werden

Beschlossen wurde von den Stadträten die grundsätzliche Fortsetzung des Swaxi-Projekts auch abseits des Bus-Einsatzes. Wie berichtet läuft zum Jahresende eine Förderung des Bundes aus. Ab 2026 muss Geld gespart werden, indem die Preise erhöht und die Bedienzeiten reduziert werden. Das Swaxi fährt künftig nur noch abends und nachts. Der Mindestpreis steigt von aktuell vier Euro (entspricht dem Preis für ein Nahverkehrsticket) auf sechs Euro. Der konkrete Fahrpreis richtet sich auch danach, ob es ein Parallelangebot mit Bus und Tram gibt. Bis auf eine Gegenstimme der AfD (sie sieht im Swaxi eine Konkurrenz zum Taxi) stimmten alle Stadträte für eine Fortsetzung des Swaxis unter neuen Rahmenbedingungen.

Laut Projektleiterin Julia Boxler könne man davon ausgehen, dass das Swaxi keine Konkurrenz zum Nahverkehr ist. Abends werde es vor allem für direkte Querverbindungen zwischen Stadtteilen genutzt, die es mit Bus und Straßenbahn ohne den Umweg über den Königsplatz nicht gibt. Verkehr mit Bezug zur Innenstadt habe man vor allem abends und nachts.