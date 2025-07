Swaxi statt Bus: Augsburger Stadtwerke prüfen den Ersatz von bestehenden Linien

Fünf Jahre ist es her, dass die Stadtwerke als Ergänzung zum Nahverkehr das Swaxi aus der Taufe hoben: Bei dem Zwischending aus Taxi und öffentlichem Nahverkehr können Nutzer via App ein Auto oder einen Kleinbus der Stadtwerke für eine Fahrt zwischen zwei von insgesamt 3000 virtuellen Haltestellen buchen. Zwar gilt ein dynamischer Tarif (je nach Uhrzeit und Nahverkehrsverfügbarkeit gibt es unterschiedliche Preise), häufig kann man für vier Euro (das ist auch der Preis für ein Nahverkehrsticket) aber quer durch die Stadt fahren. Das Angebot ist im Stillen massiv gewachsen – inzwischen gibt es 30.000 registrierte Nutzer, die zumindest gelegentlich fahren, monatlich kommen aktuell 1000 weitere dazu. Doch zum kommenden Jahr stehen Änderungen an.

Swaxi in Augsburg: Am Angebot und den Preisen muss herumgeschraubt werden

Der Ausbau der Bedienzeiten (montags bis donnerstags von 18 bis 5 Uhr, freitags bis sonntags 12 und 5 Uhr) seit 2023 war nur wegen eines Millionenförderprogramms des Bundes möglich. Doch dieses läuft ankündigungsgemäß zum Jahresende aus. Nun zeichnet sich ab, dass an Angebot und Preisen herumgeschraubt werden muss, wie es in einem Bericht des Wirtschaftsreferats zum aktuellen Stand heißt. Speziell zu Zeiten, in denen auch Tram und Bus fahren, dürfte es zu Preiserhöhungen kommen, womöglich müssen Bedienzeiten auch eingedampft werden. Parallel soll die Auslastung der Fahrzeuge erhöht werden – schon bisher werden die Fahrten unterschiedlicher Fahrgäste aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen gebündelt. Das dürfte in noch stärkerem Ausmaß als bisher der Fall sein.

Im Augsburger Umland ist der On-Demand-Verkehr üblicher

Zudem prüfen die Stadtwerke auch den probeweisen Ersatz von Buslinien zu bestimmten Tageszeiten (vorrangig abends) oder auf Streckenabschnitten. Das hatte sich schon in der Vergangenheit angedeutet, die Überlegungen konkretisieren sich aber nun. Mit dem Anrufsammeltaxi gibt es bereits eine ähnliche Lösung auf ausgewählten Linien, mit dem Swaxi ließe sich der sogenannte On-Demand-Verkehr aber verstärken. In den Landkreisen setzt der AVV bereits seit etwa zwei Jahren verstärkt auf diese Lösung. Die Stadtwerke könnten so als Nebeneffekt auch ihre Wirtschaftlichkeit im Linienverkehr erhöhen und ihre knappen Personalkapazitäten besser nutzen.

Ein mit zwei Fahrgästen besetzter Bus sei weder wirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll, sagte Stadtwerkechef Rainer Nauerz in der Vergangenheit. Bei den Grünen und Verkehrsverbänden ist hinter vorgehaltener Hand aber mäßige Begeisterung heraushörbar – faktisch sei das weniger Angebot, um das man sich als Fahrgast auch noch aktiv bemühen müsse.

Den Sommer über sollen nun konkrete Vorschläge zur Zukunft des Swaxis erarbeitet werden, die dem Stadtrat im Herbst vorgelegt werden. Nach wie vor keine abschließende Klarheit herrscht zur Zukunft des Fünf-Minuten-Takts bei der Straßenbahn und dem 15-Minuten-Takt beim Bus. Seit Jahren gibt es eine Ausdünnung (7,5 Minuten bei der Tram, 20 Minuten beim Bus), die erst mit gesunkenen Fahrgastzahlen nach Corona und später mit dem Fahrermangel begründet wurde. Eine abschließende Regelung und einen politischen Beschluss dazu gibt es aber noch nicht.