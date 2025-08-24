Rund 300 Menschen nehmen in der Augsburger Innenstadt an Pro-Ukraine-Demo teil

Die Augsburger Innenstadt ist am Samstagnachmittag Schauplatz einer Pro-Ukraine-Demonstration geworden. Nach Angaben der Veranstalter nahmen daran rund 300 Menschen teil. Anlass waren der Tag der ukrainischen Nationalflagge am Samstag sowie der ukrainische Unabhängigkeitstag am Sonntag.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen in einem Demonstrationszug durch die Innenstadt, am Rathausplatz rollten sie eine gelb-blaue Flagge aus. In Reden wurde insbesondere an den russischen Angriffskrieg erinnert und verstorbener Ukrainerinnen und Ukrainer gedacht. (kmax)