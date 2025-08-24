Icon Menü
Tag der Nationalflagge am 23. August: 300 Teilnehmer bei Pro-Ukraine-Demo in der Augsburger Innenstadt

Augsburg

Rund 300 Menschen nehmen in der Augsburger Innenstadt an Pro-Ukraine-Demo teil

Die Augsburger Innenstadt wird am Samstag Schauplatz einer Pro-Ukraine-Demo. Rund 300 Menschen nehmen daran teil. Was der Anlass ist.
    •
    •
    •
    Rund 300 Menschen nahmen am Samstag in der Augsburger Innenstadt an einer Pro-Ukraine-Demo teil.
    Rund 300 Menschen nahmen am Samstag in der Augsburger Innenstadt an einer Pro-Ukraine-Demo teil. Foto: Anna Kondratenko

    Die Augsburger Innenstadt ist am Samstagnachmittag Schauplatz einer Pro-Ukraine-Demonstration geworden. Nach Angaben der Veranstalter nahmen daran rund 300 Menschen teil. Anlass waren der Tag der ukrainischen Nationalflagge am Samstag sowie der ukrainische Unabhängigkeitstag am Sonntag.

    Rund 300 Teilnehmer bei Pro-Ukraine-Demo in der Augsburger Innenstadt

    Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen in einem Demonstrationszug durch die Innenstadt, am Rathausplatz rollten sie eine gelb-blaue Flagge aus. In Reden wurde insbesondere an den russischen Angriffskrieg erinnert und verstorbener Ukrainerinnen und Ukrainer gedacht. (kmax)

