Wie läuft es für die Augsburgerinnen bei The Voice of Germany?

Mit Tami Rahman und Lienne ist Augsburg in der TV-Show "The Voice of Germany" stimmgewaltig vertreten. Während eine schon eine Runde weiter ist, muss sich die andere am Freitag beweisen.

"Zugabe" skandierte das Publikum. Tami Rahman strahlte auf der Bühne und lag sich mit ihren beiden männlichen Mitstreitern nach dem gemeinsamen Auftritt in den Armen. Doch hat es die 27-Jährige auch in die nächste Runde geschafft? Tami Rahman ist eine von zwei Augsburgerinnen, die derzeit bei der Musik-Fernsehshow "The Voice of Germany" (TOVG) nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury begeistert. Doch die Konkurrenz ist stark.

Neben Tami Rahman hatte auch Lienne bei der TV-Show, die donnerstags, um 20.15 auf ProSieben und freitags, um 20.15 Uhr auf SAT.1 gezeigt wird, die erste Runde überstanden. Die Coaches, eine Art Jury-Mitglieder, können die Sängerinnen und Sänger in den sogenannten "Blind Auditions" nicht sehen, sondern nur hören. Überzeugt sie ein Auftritt, drücken sie einen roten Knopf und signalisieren damit, dass sie im weiteren Verlauf der Show gerne mit dem oder der Beteiligten zusammenarbeiten würden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Während Tami in das Team von Coach Rea Garvey rückte, wurde Lienne, die mit bürgerlichem Namen Selin Üstün heißt, unter die Fittiche von Mark Forster genommen. Die 22-jährige Lienne ist mit Power-Balladen mit Neo-R'n'B-Vibes in der Musikbranche keine Unbekannte.

Augsburgerin Lienne am Freitag bei TOVG 2022 zu sehen

Im vergangenen Jahr schaffte es die junge Frau in das Finale des Vorentscheids zum "Eurovision Song Contest". 2020 erhielt sie den Augsburger Pop-Preis "Roy" als Newcomerin des Jahres. An diesem Freitag muss sie sich erneut bei "The Voice of Germany" bei den sogenannten Battles beweisen. In dieser zweiten Runde treten zwei oder drei Kandidatinnen und Kandidaten eines Teams zusammen auf. Wer von seinen Coach in den Sing-Duellen am meisten überzeugt, wird in die nächste Runde gewählt. Welchen Song Lienne am Freitag singen und mit wem sie ins Battle gehen wird, ist vorab nicht bekannt. Die Augsburgerin Tami hat diese Runde seit wenigen Tagen bereits hinter sich - auch wenn die Sache zum Schluss zur regelrechten Zitterpartie wurde.

Die 22-jährige Lienne aus Augsburg ist Kandidatin bei The Voice of Germany. Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

Alle vier Coaches, Stefanie Kloß (Frontfrau der Band Silbermond), die Sänger Rea Garvey, Mark Forster und Peter Maffay, waren begeistert von dem Auftritt der rassigen Sängerin mit bengalischen Wurzeln und ihren beiden Konkurrenten, die das Lied "Arcade" von Duncan Lawrence gesungen hatten. Das Publikum forderte sogar eine Zugabe ein. "Du hast eine besondere Stimme, die bezaubert", lobte Rea Garvey die Augsburgerin. Keine leichte Aufgabe für den Coach. Er musste sich zwischen seinen drei Schützlingen entscheiden, die ihn alle überzeugt hatten. Der Musiker mit irischen Wurzeln entschied sich schließlich gegen Tami Rahman. Er wählte Christian, der in die nächste Runde einziehen durfte. Doch für die 27-jährige Augsburgerin blieb noch eine Chance.

Lesen Sie dazu auch

The Voice of Germany: Tami Rahman schafft es doch noch

Mit den "Steel-Deals" können die anderen Coaches ausgeschiedene Talente für ihr Team gewinnen. Als Tami Rahman schon auf dem Weg aus dem Studio war, ertönte das erleichternde Geräusch der Buzzer hinter ihrem Rücken. Mark Forster und Stefanie Kloß hatten gleich beide für sie auf die Hupe gedrückt. Die Augsburgerin, die in einem Fitnessstudio arbeitet, ist damit eine Runde weiter. Sie wählte Stefanie Kloß als ihren nächsten Coach.

Tami Rahman aus Augsburg hat es bei The Voice of Germany in die nächste Runde geschafft. Foto: ProSieben/SAT.1/Richard Hübner

Am Freitag wird sich zeigen, ob mit Lienne eine weitere Augsburgerin bei "The Voice of Germany" ihrem Traum von einem Sieg bei der Show näher kommt. Um 20.15 Uhr auf SAT.1 oder nach der Ausstrahlung auf der Streaming-Plattform Joyn.