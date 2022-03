Diesel- und Benzinpreise

So viel kosten Diesel und Benzin aktuell in und um Augsburg

Russlands Krieg in der Ukraine sorgt für stark gestiegene Spritpreise. Wir geben einen Überblick über die aktuellen Preise in und um Augsburg.

Von Jakob Stadler

Die Spritpreise in Deutschland haben neue Rekordhöhen erreicht. Vor wenigen Tagen lag der Preis für einen Liter Benzin oder Diesel im deutschlandweiten Tagesdurchschnitt erstmals über zwei Euro, seitdem sind die Preise noch weiter gestiegen. Hauptgrund für diese Entwicklung ist Russlands Krieg in der Ukraine. Überblick: Das sind die aktuellen Benzinpreise in Augsburg Weiterhin gibt es jedoch große Unterschiede zwischen einzelnen Tankstellen, auch innerhalb von Augsburg. Zudem können sich wenige Cent pro Liter bei einer Tankfüllung schnell im Geldbeutel bemerkbar machen. Daher geben wir einen Überblick über die Spritpreise an den Tankstellen in Augsburg und Umgebung. Unsere Tabelle zeigt die Preise, die Tankstellen innerhalb eines Radius von 15 Kilometer um den Augsburger Rathausplatz an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) melden. Im Süden Augsburgs sind damit Königsbrunn und Bobingen noch innerhalb des untersuchten Gebietes, im Osten wird Dasing noch erfasst, im Norden geht die Grenze bis Langweid am Lech und im Westen ist Gessertshausen noch innerhalb des Radius. Die Preise beziehen sich jeweils auf den Zeitpunkt, der in der Tabelle angegeben ist. Wir aktualisieren die Tabelle mindestens zwei Mal täglich, morgens und abends. Die Angaben sind ohne Gewähr und stammen aus den Daten, die die Tankstellen selbst an die MTS-K melden. Morgens sind Benzin und Diesel meist besonders teuer Als Faustregel gilt, dass man abends günstiger tanken kann als morgens. Auswertungen der MTS-K ergeben, dass Diesel und Benzin im Schnitt gegen 7 Uhr morgens am teuersten sind. Am Vormittag sinken die Preise erst einmal, doch es gibt über den Tag verteilt mehrere Preiserhöhungen. Am günstigsten sind Diesel und Benzin im Schnitt abends zwischen 18 und 22 Uhr – allerdings erhöhen manche Tankstellen auch zu dieser Zeit ihre Preise. An Autohöfen sind die Preise laut MTS-K meistens etwas erhöht, Tankstellen direkt an Autobahnen seien häufig deutlich teurer. Zwischen Stadt und Land gebe es hingegen keine auffälligen Preisunterschiede.

