Tanzen, Chillen, Genießen – unsere Tipps für gelungene Augsburger Sommernächte

Rund 100 000 Besucher werden auch in diesem Jahr auf den Augsburger Sommernächten erwartet. Die Sommernächte sind ein Fest der Superlative - 280 Künstlerinnen und Künstler treten auf 17 Bühnen auf, in der Festzone gibt es fast 120 Stände mit Köstlichkeiten zum Essen und Trinken. Was lohnt sich? Wo sollte man unbedingt vorbeischauen? Unsere Tipps für gelungene Sommernächte.

Tanzen und Feiern

Vor der historischen Kulisse von Rathaus und Perlachturm wird der Rathausplatz zur größten Freiluftdisko der Stadt. An der Fantasy-Bühne heizen DJ‘s den Besuchern musikalisch ein, es gibt jede Menge Programm und Shows. Dazu werden die umliegenden Gebäude rund um den Platz beleuchtet, erzählt Heinz Stinglwagner von Augsburg Marketing. „Eine tolle Kulisse, die man sich nicht entgehen lassen sollte“, meint der Organisator.

Direkt am Herkulessbrunnen an der Maximilianstraße ist die „Peaches Stage“ der „Inntreff“ für Tanzbegeisterte. Hier legen DJs aus der Augsburger Clubszene auf und hier heißt es vorallem „sehen und gesehen werden“. Und getanzt werden darf natürlich auch. Wer gerne Menschen kennenlernt, ist hier bestens aufgehoben.

Die Arkaden an der Haltestelle Moritzplatz sind ein weiterer Tipp. Hier legen an allen drei Tagen lokale und überregionale DJs auf. Unter anderem kann man dort „Cosmic-Music“ genießen, verrät Heinz Stinglwagner. Zu später Stunde wird es richtig voll – dann grooven und tanzen die Besucher, was das Zeug hält.

Bands und Musik

Aus der Augsburger Musikszene nicht wegzudenken ist „The Presley Family“. Die beliebte Augsburger Liveband feiert am Donnerstagabend ab 20 Uhr mit einer Show auf der Bühne am Ulrichsplatz ihr 29-jähriges Bühnenjubiläum. Das Repertoire umfasst internationale Evergreens, Rock-n-Roll-Klassiker, deutsche Schlager sowie Songs der Neuen Deutschen Welle – alles verpackt in eine stilisierte Revue, die sich an Vorbildern wie Las-Vegas-Shows orientiert. Glitzeranzüge, Perücken, Requisiten und choreografierte Einlagen gehören zum festen Bestandteil des Konzepts.

Die Presley Family tritt am Donnerstagabend auf der Ulrichsbühne auf. Foto: Thomas Hack

Der Hep Cat Club ist in diesem Jahr an allen drei Festtagen auf der Swingbühne am Merkurbrunnen im Einsatz. Hier gibt es West Coast Swing nicht nur für die Ohren: Fast jede Stunde sind die Besucher aufgerufen, selbst das Tanzbein zu schwingen. Schnelle Steps und jede Menge gute Laune verspricht Shuffle Dance zum Mitmachen, dazu treten immer wieder Livebands auf, die dem Publikum bei den sommerlichen Temperaturen wohl ordentlich einheizen werden. Mit dabei sind unter anderem die Kolping-Big-Band Göggingen und die sechsköpfige Urbab-Brass-Band Breath Attack aus Augsburg.

Etliche Fans in Augsburg hat auch Devado, die am Donnerstag schon um 17 Uhr auf der 3M-Bühne vor dem Hotel Maximilian‘s auftritt. Deutsche Disney-Fans kennen ihre bezaubernde Stimme aus dem Chart-Hit „Vaiana“. Ihr Sound, stark inspiriert von urbanem Pop der 2000er-Jahre, wird oft mit den Kollaborationen von Nelly Furtado mit Timbaland und Destiny‘s Child verglichen.

Zum Runterkommen

Wem vom Tanzen die Füße weh tun oder wer einfach einmal etwas Ruhe braucht, findet sie auf der Oase am Herkulesbrunnen. In dem hier aufgebauten Stadtgarten kann man die Beine ausstrecken und das Treiben für einige Zeit an sich vorbeiziehen lassen. Am Trinkwasser-Bulli der Stadtwerke gibt es kostenloses Augsburger Trinkwasser. Danach geht es gleich viel leichter zurück ins Geschehen.

Musikalische Ruhe und ein kühles Plätzchen findet man in der Ulrichskirche, rät Heinz Stinglwagner. Am Donnerstag und am Freitag kann man hier in aller Stille Orgelkonzerte genießen, am Donnerstag gibt es um 21.30 Uhr ein Chorkonzert mit dem Gospelchor St. Ulrich und Afra. Am Samstag findet ein „Nightfever“-Abend mit Bischof Bertram Meier statt.

Zwischen Ruhe und Aktivität pendelt die „Silent Disco“ am Martin-Luther-Platz. Hier bewegen sich die Gäste zu Sounds aus Kopfhörern. Hier sind auch Kinder gut aufgehoben - von 17 bis 19 Uhr gibt es an allen drei Abenden ein kindgerechtes Musikprogramm.

Was tun, wenn der Hunger kommt?

Fast 120 Ess- und Trinkstände gibt es in diesem Jahr. Die Auswahl ist groß. Ob Fastfood oder Edelsnack - für jeden Geschmack und Geldbeutel ist etwas dabei.

120 Ess- und Getränkestände gibt es auf den Augsburger Sommernächten. Foto: Klaus Rainer Krieger

Ohne Spätzle gibt es in Augsburg gefühlt kein Fest. In der Spätzlehütte an der Maximilianstraße gibt es verschiedenste Varianten des beliebten schwäbischen Gerichts - eine Vielzahl von Saucen macht es möglich.

Auch Pommes Frites können mit Dips nur besser werden. Eher ungewöhnliche Variationen gibt es bei Fritts Pommesliebe an der Maxstraße. Hier kommen Trüffel oder Sesam in die Majo. Verantwortlich für die Edel-Pommes ist übrigens Tobias Emminger, der das Restaurant Ofenhaus auf dem Gaswerkareal betreibt.

Lust auf Currywurst? Das Fünf-Sterne-Hotel Maximilian‘s verkauft die beliebte Wurst am Rand der Maximilianstraße. Natürlich stilecht mit einem Glas Champagner. Schließlich hat Sternekoch Simon Lang in dem Hotel das Sagen am Herd.

Eine große Auswahl an Speisen gibt es auch auf dem Stadtmarkt. Der hat während der Sommernächte bis 23 Uhr geöffnet. Wer in der Gruppe unterwegs ist, findet hier sicherlich für jeden das Richtige. Und auch auf dem Markt gibt es Live-Musik auf zwei Bühnen.

Auch gegen den Durst ist ein Obst gewachsen

Darf's eine Bowle sein? Auch das gibt es bei den Augsburger Sommernächten. Foto: Klaus Rainer Krieger

Von Apfelschorle bis Champagner ist auf den Sommernächten alles geboten. Gleich zweimal gibt es an der Maximilianstraße die Bowloase. Früchte dürften bei den heißen Temperaturen im Trend liegen. Natürlich darf ein kühles Bier nicht fehlen. Wer bei der Marke seine Präferenzen hat, kann wählen. Sowohl die Augsburger Brauerei Riegele, das Zusmarshausener Schwarzbräu und die Münchner Augustiner-Brauerei haben eigene Stände. Bei Riegele gibt es in diesem Jahr ein besonderes Mischgetränk – der „Riegele Spritz“ ist ein Aperol Spritz auf Kellerbierbasis, wie zu erfahren war.