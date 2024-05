Wenn Heimat unter die Haut geht: Tattoos und ihre Geschichte

Von Jonathan Lyne - vor 31 Min.

Die Zirbelnuss, die Augsburger Postleitzahl und der Bonstetter Fernsehturm: Drei Menschen erzählen, warum sie sich ihre Heimat tätowieren lassen haben.

Es gibt Dinge im Leben, die sollte man sich gut überlegen. Dazu gehören Tattoos, schließlich trägt man sie sein Leben lang auf der Haut. Wer sich ein Symbol seiner Heimat tätowieren lässt, trägt sie quasi immer bei sich – auch wenn er oder sie schon lange woanders zu Hause ist. Drei Menschen erzählen von Tattoos, die ihnen viel bedeuten.

Simon Jilg, 35, aus Harrisonburg, Virginia:

„Ich bin in Bonstetten aufgewachsen, in der Nähe des Fernsehturms. Mein Elternhaus liegt direkt am Staufenberg und ist das letzte vor dem Wald. Der Turm war für mich immer ein Stück Heimat, man konnte ihn von überall sehen – selbst von 20 oder 30 Kilometern Entfernung. Später habe ich ihn mir in Virginia auf den Knöchel stechen lassen, als Erinnerung an meine Heimat und meine Familie.

