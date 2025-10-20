So viel Geld müssen Stadtratskandidaten im Wahlkampf zahlen

Kandidaten, die auf der Stadtratsliste der CSU in Augsburg stehen, müssen je nach Listenplatz mehrere tausend Euro an die Parteikasse überweisen. Nach Informationen unserer Redaktion reicht das Spektrum von 10.000 Euro, die Spitzenkandidatin und Oberbürgermeisterin Eva Weber zu zahlen hat, bis zu wenigen hundert Euro für die hinteren aussichtslosen Plätze. Wer auf einem der aussichtsreicheren Plätze bis etwa 20 steht, hat sich aber verpflichten müssen, gestaffelt nach Reihung mehrere tausend Euro zu bezahlen.

Welche Chance haben junge Parteimitglieder auf einen vorderen Platz?

Das Procedere gibt es bei der CSU wohl schon seit Längerem, um daraus Agenturleistungen, Flyer und Plakate zu bezahlen. Allerdings wirft es durchaus Fragen auf, welche Chancen junge Parteimitglieder oder solche mit nicht so gut bezahlten Jobs auf einen vorderen Platz haben – nicht weil sie es nicht könnten, sondern weil sie sich überlegen müssen, wie sie mehrere tausend Euro aufbringen. Spricht man mit Parteimitgliedern, sehen manche das Vorgehen tatsächlich kritisch – die Liste sei mit Geschlechtern, Stadtteilen und Milieus ohnehin schon nicht einfach auszutarieren. Andere halten das Thema für irrelevant, weil auf den vorderen Plätzen in der Regel so oder so arrivierte Köpfe, etwa Landtagsabgeordnete oder Referenten, stehen. Die Einmalzahlung sei da wohl kein Hindernis.

„Klar ist, dass ein Wahlkampf Geld kostet und finanziert werden muss“

Parteichef Volker Ullrich ist auf Anfrage schweigsam. „Angelegenheiten der Wahlkampffinanzierung und von Spenden sind nicht kommentierbar“, so Ullrich. Es gebe einen Rechenschaftsbericht der Partei, der hohe Spenden transparent macht. Was darunter liegt, und darunter fallen die Wahlkampf-Beteiligungen, behandelt die Partei nach außen vertraulich. „Aber klar ist, dass ein Wahlkampf Geld kostet und finanziert werden muss“, so Ullrich. Offenbar verlangt die Augsburger CSU nach erfolgreicher Wahl zusätzlich zu den üblichen Mandatsträgerabgaben, die alle Parteien von ihren Stadträten und Referenten verlangen, auch noch eine Art einmalige Sonderumlage von ihren Räten. Allerdings ist dafür die laufende Mandatsträgerabgabe mit vier Prozent der Einnahmen aus der Stadtratstätigkeit bei der CSU vergleichsweise gering.

Wahlkämpfe sind in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden

Die CSU scheint mit dem Vorgehen, schon im Wahlkampf eine verpflichtende Beteiligung zu verlangen, in Augsburg eher alleine dazustehen. Gerne redet keine Partei darüber, was der Wahlkampf kostet und wie man ihn über Mitgliedsbeiträge, Spenden und Abgaben finanziert. Insgesamt, so ist aus mehreren Parteien zu hören, hätten sich die Wahlkampfkosten in den vergangenen Jahren deutlich erhöht, sei es für Papier oder die Organisation von Veranstaltungen. In der Summe werden je nach Partei fünf- bis sechsstellige Beträge fällig.

Grüne: 25 Prozent der Aufwandsentschädigung (ein Stadtratsmitglied bekommt aktuell 1780 Euro Aufwandsentschädigung pro Monat zuzüglich Sitzungsgeld) muss ein Stadtrat bei den Grünen an die Partei abführen, damit diese Rücklagen für den Wahlkampf bilden kann. Bereits zum Zeitpunkt der Kandidatur wird aber kein Geld fällig. „Die persönlichen finanziellen Möglichkeiten sollen bei uns keine Auswirkung auf eine mögliche Kandidatur haben“, so Parteisprecher Markus Schnitzler. „Wir planen unseren Wahlkampf außerdem so, dass unsere Kandidierenden auf der Liste keine privaten Ausgaben für Wahlkampfmaterial leisten müssen.“

SPD: Auch bei der SPD wird keine Kandidaten-Abgabe fällig. „Alle Kandidierenden bekommen eine Grundausstattung an Wahlkampfkommunikationsmedien“, so Parteichef Dirk Wurm. Wer mehr wolle oder eine Kampagne mit eigener Handschrift machen möchte, zahle dann selbst. Zur Höhe der Abgabe für die amtierenden Stadträte schweigt die SPD.

AfD: Bei der AfD werden für Stadträte pro Jahr 1500 Euro Zahlung an die Partei aus der Aufwandsentschädigung fällig. Für Kandidaten ohne Mandat gebe es keine Pflichtabgabe, so Parteichef Andreas Jurca. Wer bei der gemeinsamen Plakatkampagne mitmachen möchte, müsse aber einen Beitrag zahlen. Zur Höhe macht die AfD keine Angaben.

Freie Wähler: Wie viel von der monatlichen Aufwandsentschädigung amtierende Stadträte an die Partei abzugeben haben, macht Parteichefin Raluca Sandner nicht öffentlich. Von Kandidaten mit aussichtsreichen Listenplätzen erbitte man einen Beitrag zur Finanzierung des Wahlkampfs und gehe dann auch davon aus, dass Geld fließt, so Sandner. Dabei handle es sich um einen freiwilligen Schritt, weil man sich bei den FW als Team verstehe.