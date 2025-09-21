Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Tempo 30 auf Augsburger Innenstadt-Achse ist nur ein erster Schritt

Kommentar

Tempo 30 auf Augsburger Innenstadt-Achse: Das ist nur ein erster Schritt

Mit dem Tempolimit in der Grottenau demonstriert die Stadt Aktivität, nachdem die Koalition erst Erwartungen für einen Umbau geweckt hatte. Der bleibt ein Auftrag für die nächste Stadtregierung.
Stefan Krog
Von Stefan Krog
    • |
    • |
    • |
    In der Grottenau herrscht seit Dienstag Tempo 30. Entgegen dem Getöse in den sozialen Medien ging der Verkehrsversuch bisher geräuschlos über die Bühne.
    In der Grottenau herrscht seit Dienstag Tempo 30. Entgegen dem Getöse in den sozialen Medien ging der Verkehrsversuch bisher geräuschlos über die Bühne. Foto: Marcus Merk

    Die versuchsweise Umstellung auf Tempo 30 in der Grottenau ist im Vorfeld in den sozialen Medien wie üblich zwischen den Polen „Untergang der Innenstadt“ und „Rettung der Innenstadt“ diskutiert worden, doch nach dem virtuellen Getöse ging der Vorgang in der Realität dann fast geräuschlos über die Bühne. Es gibt seit Dienstag weder große Staus, noch dauert es als Autofahrer wesentlich länger, durch die Innenstadt zu kommen. Tempo 50 war dort ohnehin nicht zu jeder Tageszeit möglich.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden