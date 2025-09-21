Tempo 30 auf Augsburger Innenstadt-Achse: Das ist nur ein erster Schritt

Die versuchsweise Umstellung auf Tempo 30 in der Grottenau ist im Vorfeld in den sozialen Medien wie üblich zwischen den Polen „Untergang der Innenstadt“ und „Rettung der Innenstadt“ diskutiert worden, doch nach dem virtuellen Getöse ging der Vorgang in der Realität dann fast geräuschlos über die Bühne. Es gibt seit Dienstag weder große Staus, noch dauert es als Autofahrer wesentlich länger, durch die Innenstadt zu kommen. Tempo 50 war dort ohnehin nicht zu jeder Tageszeit möglich.
Kommentar
