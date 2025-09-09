Tempo 30 in Augsburgs Innenstadt: Das muss man jetzt dazu wissen

Kann das klappen? Vor allem, wie soll es überhaupt funktionieren? In sozialen Netzwerken wird über den Verkehrsversuch der Stadt Augsburg kontrovers diskutiert. Ab Dienstag, 16. September, gilt auf einem längeren Teilabschnitt in der Innenstadt Tempo 30. Für Autofahrer, Radler und Fußgänger gibt es zwischen Staatstheater (Kennedyplatz) und Jakobertor einige Änderungen. Dabei spielen neu installierte Ampeln eine wesentliche Rolle. Was ist im Zusammenhang mit Tempo 30 in der Innenstadt nun wichtig? Wir geben Antworten.

Warum Tempo 30 in Augsburgs Innenstadt?

Es handelt sich laut Baureferent Steffen Kercher um ein Pilotprojekt für mehr Sicherheit, Lärmschutz und Lebensqualität. Das Pilotprojekt ist Teil des Augsburger Mobilitätsplans. Konkret betroffen ist die sogenannte Ost-West-Achse, die die Augsburger Innenstadt durchschneidet und stark verkehrsbelastet ist.

Wie sieht die Tempo-30-Regelung konkret aus?

Tempo 30 gilt ganztags zwischen Kennedyplatz (Theater) und Langem Sächsengäßchen in der Jakobervorstadt. Zudem gilt Tempo 30 nachts (zwischen 22 Uhr und 6 Uhr) zwischen Langem Sächsengäßchen und Jakobertor.

Warum müssen Ampeln an Kreuzungen ausgetauscht werden?

Wer in der Innenstadt unterwegs ist, hat es registriert: Es stehen im Abschnitt des Verkehrsversuchs einige neue Ampeln. Die früheren Anlagen sind bereits ausgeschaltet. Dazu erläutert Baureferent Kercher: „Im Zuge der Einführung von Tempo 30 auf der Ost-West-Achse müssen Ampelanlagen technisch angepasst werden.“ Dazu gehört die neue Programmierung für die Anpassung der Zwischenzeiten sowie der „grünen Welle“ an das niedrigere Tempo. Auch für Radfahrer sei an einigen Ampelanlagen eine zusätzliche Signalgruppe notwendig, da für sie neue Abbiegestreifen eingerichtet wurden. Signalgruppe heißt, dass für Autofahrer und Radler zum Beispiel gleichzeitig grün ist.

Was tut sich an der Kreuzung Karlstraße/Karolinenstraße?

Diese neu installierte Ampelanlage sticht sofort ins Auge. Kercher sagt: „Die Einführung von Tempo 30 wurde genutzt, um an der Kreuzung Karlstraße, Karolinenstraße die bestehenden Ampeln von Glühlampentechnik auf LED-Technik umzurüsten.“ Außerdem werden drei kleinere Masten für Fußgängerampeln erneuert.

Wann sind die Arbeiten fertig?

Kercher sagt, dass alle Arbeiten, die mit den neuen Ampeln in Verbindung stehen, bis Montag, 15. September, abgeschlossen sein sollen. Einen Tag später beginnt dann der Verkehrsversuch. Er ist für ein Jahr angesetzt. Danach sollen die erfassten Daten ausgewertet werden.

Wo gibt es Verbesserungen für Radler?

Es geht großteils um das Vorziehen der Haltelinien für Radler beziehungsweise Zurückversetzen der Haltelinien für Autofahrer. In der Regel sind es fünf Meter. Ein Beispiel ist der Rechtsabbiegestreifen von der Grottenau in Richtung Volkartstraße (die Kreuzung, an der das Theater steht). Ähnlich sieht es im Bereich Ludwigstraße, Kesselmarkt, Karlstraße, Annastraße aus. Auch hier wird die Haltelinie für Radler um fünf Meter vorgezogen. Verbesserungen verspricht die Stadt ferner in der Jakobervorstadt. Im Bereich Jakoberstraße/Jakobertor wird eine Fahrbahnrandmarkierung an der Einmündung Untere Jakobermauer angebracht. Neu ist ein Schild „Radfahren auf der Fahrbahn erlaubt“ in Fahrtrichtung Westen vor dem Jakobertor.

Was kostet die Umstellung?

Die Gesamtkosten für die Umstellung belaufen sich inklusive aller Gewerke auf rund 160.000 Euro, teilt die Stadt mit. Dazu gehören Kosten für Planung, Markierung und Beschilderung sowie Smiley-Anzeigen. Diese Smiley-Anzeigen im Verkehr sind Geschwindigkeitsanzeigen, die eine positive Rückmeldung an Fahrer geben, wenn sie die erlaubte Geschwindigkeit einhalten, und eine Warnung bei Geschwindigkeitsüberschreitungen aussprechen. Zudem fallen Kosten für die Erneuerung der Ampelanlagen an.