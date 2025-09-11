Tempo 30 in Augsburgs Innenstadt: Das muss man jetzt dazu wissen

Kann das klappen? Vor allem, wie soll es überhaupt funktionieren? In sozialen Netzwerken wird über den Verkehrsversuch der Stadt Augsburg kontrovers diskutiert. Ab Dienstag, 16. September, gilt auf einem längeren Teilabschnitt in der Innenstadt Tempo 30. Für Autofahrer, Radler und Fußgänger gibt es zwischen Staatstheater (Kennedyplatz) und Jakobertor einige Änderungen. Dabei spielen neu installierte Ampeln eine wesentliche Rolle. Was ist im Zusammenhang mit Tempo 30 in der Innenstadt nun wichtig? Wir geben Antworten.
Warum Tempo 30 in Augsburgs Innenstadt?
Es handelt sich laut Baureferent Steffen Kercher um ein Pilotprojekt für mehr Sicherheit, Lärmschutz und Lebensqualität. Das Pilotprojekt ist Teil des Augsburger Mobilitätsplans. Konkret betroffen ist die sogenannte Ost-West-Achse, die die Augsburger Innenstadt durchschneidet und stark verkehrsbelastet ist.
Wie sieht die Tempo-30-Regelung konkret aus?
Tempo 30 gilt ganztags zwischen Kennedyplatz (Theater) und Langem Sächsengäßchen in der Jakobervorstadt. Zudem gilt Tempo 30 nachts (zwischen 22 Uhr und 6 Uhr) zwischen Langem Sächsengäßchen und Jakobertor.
Warum müssen Ampeln an Kreuzungen ausgetauscht werden?
Wer in der Innenstadt unterwegs ist, hat es registriert: Es stehen im Abschnitt des Verkehrsversuchs einige neue Ampeln. Die früheren Anlagen sind bereits ausgeschaltet. Dazu erläutert Baureferent Kercher: „Im Zuge der Einführung von Tempo 30 auf der Ost-West-Achse müssen Ampelanlagen technisch angepasst werden.“ Dazu gehört die neue Programmierung für die Anpassung der Zwischenzeiten sowie der „grünen Welle“ an das niedrigere Tempo. Auch für Radfahrer sei an einigen Ampelanlagen eine zusätzliche Signalgruppe notwendig, da für sie neue Abbiegestreifen eingerichtet wurden. Signalgruppe heißt, dass für Autofahrer und Radler zum Beispiel gleichzeitig grün ist.
Was tut sich an der Kreuzung Karlstraße/Karolinenstraße?
Diese neu installierte Ampelanlage sticht sofort ins Auge. Kercher sagt: „Die Einführung von Tempo 30 wurde genutzt, um an der Kreuzung Karlstraße, Karolinenstraße die bestehenden Ampeln von Glühlampentechnik auf LED-Technik umzurüsten.“ Außerdem werden drei kleinere Masten für Fußgängerampeln erneuert.
Wann sind die Arbeiten fertig?
Kercher sagt, dass alle Arbeiten, die mit den neuen Ampeln in Verbindung stehen, bis Montag, 15. September, abgeschlossen sein sollen. Einen Tag später beginnt dann der Verkehrsversuch. Er ist für ein Jahr angesetzt. Danach sollen die erfassten Daten ausgewertet werden.
Wo gibt es Verbesserungen für Radler?
Es geht großteils um das Vorziehen der Haltelinien für Radler beziehungsweise Zurückversetzen der Haltelinien für Autofahrer. In der Regel sind es fünf Meter. Ein Beispiel ist der Rechtsabbiegestreifen von der Grottenau in Richtung Volkartstraße (die Kreuzung, an der das Theater steht). Ähnlich sieht es im Bereich Ludwigstraße, Kesselmarkt, Karlstraße, Annastraße aus. Auch hier wird die Haltelinie für Radler um fünf Meter vorgezogen. Verbesserungen verspricht die Stadt ferner in der Jakobervorstadt. Im Bereich Jakoberstraße/Jakobertor wird eine Fahrbahnrandmarkierung an der Einmündung Untere Jakobermauer angebracht. Neu ist ein Schild „Radfahren auf der Fahrbahn erlaubt“ in Fahrtrichtung Westen vor dem Jakobertor.
Was kostet die Umstellung?
Die Gesamtkosten für die Umstellung belaufen sich inklusive aller Gewerke auf rund 160.000 Euro, teilt die Stadt mit. Dazu gehören Kosten für Planung, Markierung und Beschilderung sowie Smiley-Anzeigen. Diese Smiley-Anzeigen im Verkehr sind Geschwindigkeitsanzeigen, die eine positive Rückmeldung an Fahrer geben, wenn sie die erlaubte Geschwindigkeit einhalten, und eine Warnung bei Geschwindigkeitsüberschreitungen aussprechen. Zudem fallen Kosten für die Erneuerung der Ampelanlagen an.
Warum hat man nicht gleich "Nägel mit Köpfen" gemacht und probeweise die Durchfahrt Kesselmarkt- Karolinenstraße gesperrt mit Regelungen, dass Schleichwege vermieden werden?
"Das wird sich zeigen, ob manche zwanghafte 50km/h-Fahrer andere Routen suchen. " Würde es welche geben, vielleicht.
Die gibt es. Thommstraße ist nur ein Beispiel. Etwas weiter zu fahren ist mit einem Auto jetzt nicht besonders anstrengend.
Frage von mir. Sind jetzt bei Tempo 30 weniger Fahrzeuge auf dieser Verkehrsachse unterwegs?
Das wird sich zeigen, ob manche zwanghafte 50km/h-Fahrer andere Routen suchen. Tendenziell sollte bei Tempo 30 die Verkehrssicherheit erhöht, die Lärm- und Abgasemissionen gesenkt und durch die grüne Welle der Verkehrsfluss verbessert werden.
Ich fürchte Sie haben den Text nicht gelesen und trotzdem kommentiert oder sie haben den Text nicht verstanden. Beides sehr schade. Der Verkehrsversuch startet erst am 15. September
Ich denke mal eher, Sie haben die Frage von Frau Koch nicht richtig verstanden. Ihr geht es darum, ob durch diese Regelung auch weniger Verkehr generiert wird.
Am Jakobertor wird ein Schild aufgestellt, dass Autofahrenden erklärt was die Verkehrsregeln sind? Sollten die nicht alle einen Führerschein haben? Wenn die Autofahrenden solche einfachen Dinge nicht verstehen, dann sollten sie nochmal zur Fahrschule gehen. Das ist ja unverantwortkich so schlecht informiert Geräte mit über 1 Tonne Eigengewicht und vielen PS zu bedienen.
Willkommen in der EU, wo Jedermann mit jedem Führerschein ans Steuer darf. In einigen Mitgliedstaaten kann man die Fahrausbildung von erster Theoriestunde bis Führerschein in der Hand in unter 5 Tagen meistern. In anderen Staaten grassiert die Korruption und man kann den Führerschein direkt gegen Bares kaufen. Der MDR schreibt in einem Artikel "In Bulgarien vergeben korrupte Beamte Prüfer Führerscheine – ohne Prüfung, dafür gegen Geld."
...und in manch anderen Ländern gibts für jederfrau und -mann noch ne Knarre mit dazu!
Es gibt die Theorie, dass eine sauber geplante unidiologische Infrastruktur viele Verkehrsregeln überflüssig machen würde. Beispiel: Straßen in denen ich nicht zu schnell fahren kann brauchen kein Tempolimit und trotzdem fahren Menschen dort nicht schnell.
Ich würde da eher die minderjährigen Stehrollerfahrer und Radfahrer generell eher ansprechen... Nicht wenige Autofahrer haben bereits mehrere Millionen Kilometer hinter sich. Einige besitzen den Gefahrgutschein und haben mehrere Führerscheine z.B noch für LKW und Motorrad gemacht. Komisch das es trotzdem klappt. Ich staune aber manchmal über neue Verkehrsschilder die etwas schwer zu deuten sind, wie z.B für den Carsharing-Stellplatz..
Warum würden Sie genau diese Menschen ansprechen, wenn das angesprochene Schild doch deutlich macht, dass Fahrradfahrende hier im recht sind und die Botschaft deutlich an die Autofahrenden gerichtet ist? Wollen Sie die Diskussion in eine andere Richtung lenken? Das wäre tatsächlich schlechter Stil.
Im Gegensatz zu fahrtechnisch nicht angepasste Lenker von tonnenschweren Autos sind Fahrräder und Stehrollen nun nicht ganz so gefährlich und tödlich für Dritte...
