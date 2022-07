Der TC Augsburg trifft in der 2. Liga auf einen besonderen Klub

Der TC Augsburg startet am Sonntag bei der SpVgg Hainsacker in die Saison. In dem kleinen Ortsteil von Lappersdorf in der Oberpfalz soll die Mission Klassenerhalt starten.

Langsam steigt die Anspannung bei Christian Lechner, dem sportlichen Leiter des TC Augsburg. Denn am Sonntag starten die TCA-Tennisspieler in die 2. Bundesliga Süd – wenngleich auswärts bei der SpVgg Hainsacker in der Nähe von Regensburg. „Natürlich wären wir lieber mit einem Heimspiel in die Saison gestartet“, sagt Lechner. Er freut sich auf die neue Spielzeit, „weil wir diesmal eine konkurrenzfähige Mannschaft haben“.

Lechner hat aus den Fehlern der vergangenen Saison gelernt, als der TCA sportlich abgestiegen war, sich aber über ein ordentliches Gericht ein erneutes Startrecht erklagt hatte. Der TC BW Würzburg wollte im entscheidenden Spiel gegen den TCA einen ausländischen Spieler einsetzen, der sich nach den damaligen deutschen Corona-Bestimmungen nicht hätte in Augsburg aufhalten dürfen. Der Deutsche Tennisbund (DTB) hatte gegen den TCA entschieden, das Gericht aber setzte die staatlichen Bestimmungen über das sportliche Regelwerk. Am Ende kam es zu einem Kompromiss: Der TCA und Würzburg durften in der Liga bleiben, die nun zehn Teams umfasst.

In der vergangenen Saison verliert der TCA jedes Spiel – bleibt aber in der Liga

0:16 Punkte war die damalige Ausbeute des TCA. „Wir waren damals mit unseren fünf deutschen Spielern allein nicht konkurrenzfähig. Die können durchaus mithalten, aber an den vorderen Positionen brauchen wir ausländische Profis“, sagt Lechner. Zudem war der TCA zu dünn besetzt. Ein Anfängerfehler.

Das deutsche Gerüst bilden in dieser Saison vor allem Michael Feucht, Constantin Frantzen und Luca Wiedenmann. Dazu hat Lechner die ausländische Fraktion mit zwei argentinischen Sandplatzspezialisten verstärkt. Facundo Diaz Acosta und Hernan Casanova. Dazu kommen noch der Spanier Guillermo Garcia Lopez, der Tscheche Jan Satral und der Slowake Filip Polasek, Australian-Open-Doppelsieger von 2021. „Wir haben uns da breiter aufgestellt“, sagt Lechner. Das ist auch nötig, weil Diaz Acosta mit einer Handverletzung die komplette Saison ausfällt. In Hainsacker werden Casanova und Lopez das TCA-Team anführen.

Dort, in dem kleinen Ortsteil von Lappersdorf, nordwestlich von Regensburg, wird durch privates Sponsoring seit Jahren Zweitliga-Tennis geboten. Allerdings fast nur mit Spielern aus dem Ausland. „Die haben, glaube ich, nur vier Plätze. Das ist für die 2. Bundesliga schon ungewöhnlich“, sagt Lechner. Er ist sehr siegessicher: „Wir gewinnen, weil wir gut sind.“

Mit Siegen in den ersten Spielen will der TCA den Grundstein für den Klassenerhalt legen

Gleich am Saisonstart will er den Grundstein für den Klassenerhalt legen. Am nächsten Freitag (ab 13 Uhr) erwartet der TCA im ersten Heimspiel den FTC Palmengarten Frankfurt, am Sonntag geht es nach Pforzheim. „Da wollen wir die Siege zwei und drei einfahren. Denn wir werden wohl vier Siege brauchen, um die Klasse zu halten“, sagt Lechner. Je nach sportlicher Lage müssen drei Mannschaften aus der 2. Bundesliga Süd absteigen. Der TCA will nicht dazugehören. Lechner will den TCA-Fans und Vereinsmitgliedern endlich Erfolgserlebnisse bieten. „Wir haben in der vergangenen Saison alle Spiele verloren. Trotzdem sind zu unseren Heimspielen im Durchschnitt um die 300 Zuschauer gekommen. Da wollen wir Danke sagen.“

Und dann wartet noch das brisante Duell mit dem TC Blau-Weiß Würzburg, am vorletzten Spieltag muss der TCA dort antreten. Kontakt gab es seit dem viel diskutierten Spiel in Augsburg keinen mehr. Lechner sagt dazu: „Ich denke schon, dass alles sportlich fair ablaufen wird, denn Würzburg ist ja auch in der Klasse geblieben. Aber die Atmosphäre wird schon angespannt sein.“ Bis dahin bleibt noch Zeit. Jetzt freut sich Lechner erst einmal auf die Fahrt in die Oberpfalz.