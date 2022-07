Tennis

TC Augsburg setzt auf Nadal-Bezwinger Garcia-Lopez

Guillermo Garcia-Lopez will mit dem TCA am Freitag gegen Palmengarten Frankfurt zwei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg holen.

Plus Guillermo Garcia-Lopez war Profi. Der 39-Jährige gewann 8,5 Millionen Dollar Preisgeld und besiegte seinen berühmten Landsmann. Jetzt will er Augsburg in der 2. Tennis-Liga halten.

Von Robert Götz

Die Sympathie war auf beiden Seiten von Beginn an da, als Guillermo Garcia-Lopez im August 2019 beim ATP-Challenger-Tennisturnier „Augsburg Open“ auf der Anlage des TC Augsburg antrat. Bis ins Viertelfinale drang der damals 37-jährige Spanier vor. Natürlich lag die beste Weltranglistenplatzierung des Tennisprofis als 23. (Februar 2011) weit zurück, aber trotzdem beeindruckte der Rechtshänder mit seinem Spiel. Vor allem Christian Lechner, den sportlichen Leiter des TCA.

