TC Augsburg Siebentisch überrascht positiv in der 2. Bundesliga

Plus Nach einem Wochenende mit zwei Siegen erreicht der TC Augsburg Siebentisch in der 2. Bundesliga vorzeitig den Klassenerhalt. Warum sich die Bedenken vor den Spielen im Nachhinein zerstreuen.

Vor dem Wochenende hatte Christian Lechner noch Bedenken geäußert. Wirklich sicher war sich der Teammanager des TC Augsburg Siebentisch nicht gewesen, ob er und die weiteren Entscheider des Tennis-Zweitligisten die richtigen Schlüsse ziehen würden. Entsprechend glücklich wirkt Lechner am Sonntag, nachdem der TCA den Klassenerhalt geschafft hat. „Wir haben relativ viele gute Entscheidungen getroffen“, sagt Lechner und klopft sich so, ob Absicht oder nicht, selbst auf die Schulter.