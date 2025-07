Termin, Bands und Tickets: Die wichtigsten Infos zum Sommer am Kiez 2025

Das beliebte Festival „Sommer am Kiez“ geht in die nächste Runde – mit einem vielfältigen Programm an zwei Standorten in Augsburg. Zwei Monate lang gibt es dann verschiedenste Rock-Konzerte im Freien. Den Auftakt machte bereits am 23. Mai das große Open-Air-Konzert auf dem Gaswerk-Gelände. Unter dem Titel „Reconstruction Tour“ standen ab 15 Uhr Bands wie WIZO, Pennywise, Propagandhi und weitere Acts auf der Bühne. Das Konzert endete gegen 23 Uhr. Im Juni geht es weiter.

Start, Bands, Termine: Was Fans beim Festival Sommer am Kiez 2025 in Augsburg erwartet

Ab dem 20. Juni startet dann das sechswöchige Festival auf dem Helmut-Haller-Platz in Oberhausen. Bis zum 27. Juli treten dort nationale und internationale Künstler und Künstlerinnen verschiedener Musikrichtungen auf. Laut den Veranstaltern dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf eine Reihe von unterschiedlichen Bands freuen. Gespielt werde ein Genremix aus Metal, Punk, aber auch Glam, Rock, Indie und Pop.

Den Anfang macht die Mittelalter-Rockband Schandmaul aus München in neuer Besetzung. Eine Mischung aus Hip Hop, Ska und Reggea spielt das Dubioza Kolektiv unterstützt von der Oberhausener Tanz- und Punkband Revelling Crooks. Weitere Highlights sind die Punkrock-Band TALCO aus Italien und Londoner Ska-Gruppe Buster Shuffle. Drei Shows – nämlich Dritte Wahl, tAKiDA und Unantastbar – sind nach Auskunft der Organisatoren bereits ausverkauft.

In den vergangenen Jahren kamen Tausende Besucherinnen und Besucher zur Konzertreihe. Tickets für die übrigen Veranstaltungen sind online unter www.sommeramkiez.de sowie in mehreren Augsburger Bob’s-Filialen und in HABO’S Bierschänke am Helmut-Haller-Platz in Oberhausen erhältlich.