Terrorverdächtiger in Augsburg festgenommen: Warum Einzeltäter so schwer zu stoppen sind

Was bislang über den verdächtigen 37-Jährigen aus dem Irak bekannt ist, passt perfekt in das Bild, das der Islamwissenschaftler und Terrorismus-Experte Guido Sternberg von der „neuen Generation der Einzeltäter“ zeichnet, die seit etwa vier Jahren in Europa zuschlagen. Dabei handelt es sich überwiegend um junge Männer aus dem Flüchtlings-Milieu, die schlecht integriert sind und sich über Videos, Chatgruppen und Ähnliches online radikalisieren. Die Verbindungen zu Terrororganisationen wie dem IS seien bei diesen Einzeltätern nur lose, sagt Sternberg.

Er war einer von acht Expertinnen und Experten, die am Donnerstag im Innenausschuss des Landtages über die Gefahr von islamistischen Terroristen für Bayern sprachen. Ausführlich dargestellt wurde dabei, dass deutschen Sicherheitsbehörden die technischen und rechtlichen Möglichkeiten fehlen, um frühzeitig Hinweise zu bekommen. Der deutsche Auslandsnachrichtendienst BND werde deshalb als „der Vegetarier unter den Geheimdiensten bezeichnet“, sagte der Vizepräsident des bayerischen Verfassungsschutzes, Josef Schinabeck. Der technische und finanzielle Aufwand, um die Kommunikation im Internet zu überwachen, sei immens, das werde Deutschland allein nicht leisten können. Dem pflichtet Experte Sternberg bei. Er plädiert aber für erweiterte Befugnisse der Sicherheitsdienste, damit diese im Netz verdeckt ermitteln können. Derzeit sind die deutschen Behörden sehr stark auf die Hilfe ausländischer Dienste angewiesen, vor allem die Tipps israelischer und US-amerikanischer Geheimdienste hätten schon oft geholfen. Auch in Augsburg scheint dies wieder der Fall gewesen zu sein.

Mutmaßlicher IS-Sympathisant in Augsburg: Behörden sind im Internet quasi taub

Nahezu taub sind die deutschen Sicherheitsbehörden, wenn es um die verschlüsselte Kommunikation im Internet geht. Wenn ein potenzieller Attentäter ganz klassisch mit dem Telefon mit seiner Mutter spricht, können deutsche Ermittler mithören, so die Staatsanwältin Rita Vavra. Wenn es dann aber mit dem Terrorpaten in den Online-Chat gehe, könne man nicht mehr lauschen. „Was wir eigentlich wissen möchten, können wir nicht mehr mitverfolgen.“ so die Staatsanwältin Rita Vavra.

Experte Steinberg sagt: „Einzeltäterattentate sind in liberalen Demokratien schwierig zu verhindern, und die Häufung der letzten Jahre zeigt, wie schwer sich Polizei und Dienste damit hierzulande tun.“ Denn Fälle dieser Art gab es in Bayern und Deutschland einige, wie Sternberg aufzählt:

Terrorverdacht in Augsburg: So viele Attentate und Versuche gab es zuletzt in Deutschland

Laut Sternberg ist diesen Fällen eines gemein: „Die Täter wiesen zwar alle eine islamistische Motivation auf und wurden mehrheitlich durch den IS beeinflusst, doch gab es bei ihnen keine oder kaum Hinweise auf Kontakte zu der Organisation.“

Der aus Würzburg stammende Terrorismusforscher Peter Neumann hat in den vergangenen Jahren in Deutschland 45 Attentate und Attentatsversuche mit islamistischem Hintergrund gezählt. Augsburg scheint auf dieser Liste Nummer 46 zu sein.