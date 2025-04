Tesla trotz Musk? Wie Augsburgs einziger Tesla-Taxifahrer die Debatte erlebt

Die Deutschen, die Richter über alles und jeden auf Erden. Gleichzeitig bekommt man aber selbst nichts auf die Kette. Mir fällt dazu nur das Bild ein, bei dem man mit großer Anstrengung den Ast zersägt, auf dem man sitzt. Das mit dem einzigen Tesla Taxi in Augsburg stimmt übrigens auch nicht. Allein in Kriegshaber stehen zwei weitere Model Y Taxen. Das in diesem Bild gezeigte Model Y von Robert steht ja auch oft bei seiner Mitarbeiterin in Kriegshaber. Das wären also mindestens 3.