Die Mängelliste des städtischen Rechnungsprüfungsamtes zum Umgang der Stadt Augsburg mit den städtischen Impf- und Testzentren ist umfangreicher als bisher bekannt. Insgesamt hatte das Rechnungsprüfungsamt 53 Kritikpunkte in einem Bericht aufgelistet, der am Donnerstag erstmals in Auszügen öffentlich wurde.

