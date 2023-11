Augsburg

vor 16 Min.

Auftritt einer Augsburgerin bei The Voice of Germany wurde nicht ausgestrahlt

Für die Augsburgerin Brigitte Wiedenmann ging mit ihrer Teilnahme bei The Voice of Germany 2023 ein Traum in Erfüllung. Doch ihr Auftritt wurde im Fernsehen gar nicht ausgestrahlt.

Plus Die Augsburgerin Brigitte Wiedenmann war Kandidatin in der TV-Show The Voice of Germany. Doch ihr Auftritt wurde nicht gezeigt. Doch ihre Enttäuschung verflog bald.

Von Ina Marks

Für Brigitte Wiedenmann war ein Traum in Erfüllung ergangen, als sie eine Einladung zur TV-Talentshow The Voice of Germany (TVOG) erhalten hatte und sie bei der Aufzeichnung in Berlin vor prominenter Jury und Publikum singen durfte. Die Augsburgerin fieberte der Ausstrahlung ihres Auftritts entgegen. Doch unlängst folgte die Enttäuschung: Ihre Gesangseinlage wird doch nicht gezeigt. Die 51-Jährige erzählt, wie sie den kurzen Dämpfer abgeschüttelt hat und warum die Teilnahme ihr dennoch in einer persönlich schwierigen Zeit geholfen hat.

Aus redaktionellen Gründen habe man sich entschlossen, ihren Auftritt bei The Voice of Germany 2023 nicht zu zeigen. Das habe aber nichts mit ihrer musikalischen Darbietung zu tun. "Das stand in der Mail, die ich vor Tagen erhalten habe", erzählt die Augsburgerin. Traurig sei sie zunächst darüber gewesen, sagt die Frau, die sich vor einiger Zeit als Sängerin und freie Rednerin selbstständig gemacht hat. "Ich hatte mich so auf die Aufnahme gefreut." Bei den Aufzeichnungen für die diesjährige Staffel von The Voice of Germany hatte die Augsburgerin die Jury allerdings nicht überzeugt. Als sie Helene Fischers Lied "Nur mit dir" in einer balladenhaften Version vorsang, drehte sich keiner der Juroren für sie um.

