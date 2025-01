Die Architektensuche für die Theatersanierung verzögert sich

Die Suche nach einem neuen Architekten für die Sanierung des Augsburger Staatstheaters geht in die Verlängerung: Die ursprüngliche Bewerbungsfrist war am 17. Januar abgelaufen, das Baureferat hat sie nun bis 29. Januar, also um eineinhalb Wochen, nach hinten geschoben. Hintergrund ist laut Stadt, dass einer der Bewerber eine so genannte Bieterfrage, also eine inhaltliche Nachfrage zu den Anforderungen an das Projekt gestellt hatte, deren Beantwortung allen potenziellen Bewerbern zur Verfügung gestellt werden müsse. Am Gesamtzeitplan für die Neuvergabe soll diese Fristverlängerung aber nichts ändern. Für neue Diskussionen sorgen derweil Verhandlungen, die nach Informationen unserer Zeitung im Hintergrund mit einem Fachbüro für Heizung, Lüftung und Sanitär laufen.

