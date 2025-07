Theatersanierung: Stadt Augsburg weist Vorwürfe der Opposition zurück

Die Stadt hat am Mittwoch die Vorwürfe der Opposition zu den Abläufen um die überarbeitete Planung des kleinen Schauspielhauses neben dem Staatstheater zurückgewiesen. Baureferent Steffen Kercher (parteilos) verwahrte sich gegen den Vorwurf, am Stadtrat vorbei eine Überplanung in Auftrag gegeben oder schon im vergangenen Jahr heimlich Kostenreserven für Änderungen beiseite geschafft zu haben. Beides treffe nicht zu. Wir klären die wichtigsten Fragen:

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Steffen Kercher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Theatersanierung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis