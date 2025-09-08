Theaterviertel: Verein will mithilfe von Bürgern Druck auf die Stadt Augsburg machen

Eine Sanierung für bis zu 417 Millionen Euro, ein Viertel, dass von Hauptverkehrsachsen umrahmt wird und ein Ringen um dessen Zukunft: Darum geht es, kurz und zugespitzt formuliert, bei der Debatte um die Entwicklung des Augsburger Theaterviertels. Der Verein „Theaterviertel Jetzt“ nimmt die Neuordnung des Theaterstandorts zum Anlass, um Ideen für das angrenzende Quartier zu entwickeln, Bürgerinnen und Bürger sollen sich mit ihren Vorstellungen einbringen können. Dazu findet kommende Woche ein Workshop unter dem Motto „Was braucht unser Viertel - und wie bringen wir die Politik endlich zum Handeln?“ statt.

Die Sanierung des Augsburger Staatstheaters wird seit Jahren kontrovers diskutiert. Ein Grund sind die gestiegenen Kosten, inzwischen geht man von bis zu 417 Millionen Euro aus. Die Stadt Augsburg betont, dass die Neuordnung des Theaterstandorts Impulse für das gesamte Viertel bringen wird. Eben dieses Viertel hat der Verein „Theaterviertel Jetzt“ im Blick, der sich für ein stadtplanerisches Gesamtkonzept stark macht. Das Konzept soll nicht nur das Theater selbst im Blick haben, sondern auch die Ludwigstraße, nahe liegende Einrichtungen wie das Leopold-Mozart-College, die Staats- und Stadtbibliothek, den Fuggerboulevard und das Quartier rund um den Stadtmarkt.

Workshop am Samstag, 13. September: Wer sich einbringen kann

Am Samstag, 13. September, will der Verein Anlieger, Händler, Eigentümer und andere Interessenten an einen Tisch holen, um über die Zukunft des Viertels zu diskutieren. Start ist um 15 Uhr im Weißen Lamm in der Ludwigstraße. Richard Goerlich, Vorsitzender des Vereins „Theaterviertel Jetzt“, und Generation-Aux-Stadtrat Raphael Brandmiller starten ab 15.30 Uhr mit einer Einführung, in der sie die Theatersanierung einordnen.

Um 16 Uhr referiert Sebastian Berz, Vorsitzender der Altaugsburg-Gesellschaft, über seine Vision eines grünen Theaterviertels mit mehr Aufenthaltsqualität und weniger Autos. Um 16.30 Uhr startet schließlich der eigentliche Workshop, in dem laut Goerlich ein Plan für das Viertel erarbeitet werden soll, „den man nicht ignorieren kann“. Abschluss des Nachmittags ist um 17.30 Uhr eine Debatte über die nächsten Aktionen.

Richard Goerlich erhofft sich von der Veranstaltung eine Vision für die Entwicklung des Areals rund ums Staatstheater mit „realistischem Zeit- und Kostenrahmen“, denn: „Was die Vision der Stadt ist, bleibt unklar.“