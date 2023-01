Tierärzte in Augsburg: Eine Übersicht für Lechhausen, Hochzoll, Göggingen

Wir geben Ihnen eine Übersicht zu Tierarztpraxen und mobilen Tierärzten in Augsburg. Außerdem erfahren Sie, welche Tierärzte in Augsburg einen Notdienst haben.

Tierärzte sorgen für die Gesundheit unserer Haustiere. Dazu gehört das Impfen und Sterilisieren von Tieren, aber auch die Behandlung von Verletzungen. Wir listen Ihnen alle Tierkliniken und Tierarztpraxen in Augsburg auf. Davor informieren wir Sie, wohin Sie sich mit ihrem Haustier im Notfall wenden können und welche mobilen Tierärzte es in und um Augsburg gibt, die auch direkt zu Ihnen nach Hause kommen.

Tierarzt: Notdienst in Augsburg

Wird Ihr Haustier am Wochenende oder nachts akut krank oder hat einen Unfall, können Sie sich an die Anicura Klinik in Augsburg wenden. Diese hat, wie auch Kliniken für Menschen, eine rund um die Uhr geöffnete Notaufnahme für Haustiere. Die Klinik bittet Sie trotzdem darum, vor Ihrem Besuch zunächst die Notdienstnummer anzurufen und sich anzukündigen. Diese ist ebenfalls 24 Stunden am Tag erreichbar: 0821 455900 99

AniCura Kleintierspezialisten Augsburg

Adresse: Max-Josef-Metzger-Straße 9, 86157 Augsburg

9, 86157 Telefon: 0821 4559000

Mobile Tierärzte in Augsburg: Diese Tierärzte kommen auch zu Ihnen nach Hause

Dr. Christine Datzmann Mobile Tierarztpraxis

Telefon: 0173 5963473

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

Der Tierdoktor - Dr. Oliver Dietrich

Adresse: Schulstraße 11, 86391 Stadtbergen

Telefon: 0821 6508228

Öffnungszeiten : Montag, Donnerstag und Freitag: 10.00 - 12.00 und 15.00 - 18.00 Uhr, Dienstag: 15.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch: 10.00 - 12.00 Uhr

Tierarztpraxis Andrea Henke in Augsburg

Adresse: Hirblinger Str. 116, 86156 Augsburg

Telefon: 0179 7866086

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 9.00 - 18.00 Uhr, Dienstag und Freitag: 9.00 - 15.00 Uhr, Mittwoch: 15.00 - 18.00 Uhr

Mobile Tierheilpraxis Franzisca Flattenhutter

Telefon: 0176 21810802

E-Mailadresse: kontakt@tierheilpraxis-augsburg.de

Tierärzte in Augsburg-Innenstadt

AniCura Tierärztliche Fachpraxis am Klinkerberg

Adresse: Klinkerberg 3, 86152 Augsburg

Telefon: 0821 31959090

Öffnungszeiten : Dienstag, Donnerstag und Freitag: 9.00 - 13.00 und 14.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch: 9.00 - 13.00 und 15.00 - 20.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 12.00 Uhr

Dr. Mircea Dobrescu Tierarzt

Adresse: Stettenstraße 28, 86150 Augsburg

Telefon: 0821 511110

Tierärztliche Spezialpraxis für Augenheilkunde - Dr. Anja Engelhardt

Adresse: Lange G. 20, 86152 Augsburg

Telefon: 0821 31980990

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 9.00 - 12.00 und 13.00 - 17.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 9.00 - 13.00 und 14.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch: 10.00 - 13.00 Uhr

Tierärzte in Augsburg-Hochfeld

Tierarztpraxis Dr. Hellinger

Adresse: Friedberger Str. 5, 86161 Augsburg

Telefon: 0821 553555

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 9.00 - 12.00 und 15.00 - 17.00 Uhr

Tierarztpraxis Renata Danko

Adresse: Wolframstraße 13, 86161 Augsburg

Telefon: 0821 44973030

Öffnungszeiten : Montag, Mittwoch und Freitag: 11.00 - 12.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 11.00 - 12.00 und 16.00 - 18.00 Uhr

Tierärzte in Augsburg-Bergheim

Tierarztpraxis Bergheim

Adresse: Hauptstraße 36B, 86199 Augsburg

Telefon: 0821 99872858

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 10.00 - 12.00 und 16.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch und Samstag: 10.00 - 12.00 Uhr

D. Etterer

Adresse: Zum Fuggerschloß 29, 86199 Augsburg

Telefon: 0821 723242

Tierärzte in Augsburg-Lechhausen: Praxis für Reptilien

Dr. med. vet. Alfred Böhm Tierarzt

Adresse: Widderstraße 5, 86167 Augsburg

Telefon: 0821 713514

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 9.00 - 11.30 und 15.30 - 17.30, Mittwoch: 9.00 - 11.30 Uhr

Walter Reis

Adresse: Blücherstraße 54, 86165 Augsburg

Telefon: 0821 715084

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 10.00 - 12.00 und 16.00 - 18.00 Uhr

Tierärztliche Praxis für Exoten

Adresse: Neuburger Str. 30, 86167 Augsburg

Telefon: 0821 90729950

Öffnungszeiten : Dienstag bis Freitag: 10.30 - 13.00 und 16.00 - 19.00 Uhr

Tierärzte in Augsburg-Hammerschmiede

Tierarztpraxis am Katharinenhof Dr. Löffler

Adresse: Steinerne Furt 65, 86167 Augsburg

Telefon: 0821 65065996

Öffnungszeiten : Montag, Donnerstag und Freitag: 9.00 - 18.00 Uhr, Dienstag: 9.00 - 13.00 Uhr, Mittwoch: 10.00 - 18.00 Uhr

Bettina Müller Tierärztin

Adresse: Neuburger Str. 290, 86169 Augsburg

Telefon: 0821 6610879

Tierärzte in Augsburg-Göggingen

Patrizia Mayerhauser

Adresse: Unterfeldweg 3, 86199 Augsburg

Telefon: 0821 2594288

Öffnungszeiten : Montag und Dienstag: 11.00 - 12.00 und 16.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch: 10.00 - 14.00 Uhr, Donnerstag: 10.00 - 12.00 und 16.00 - 18.00 Uhr, Freitag: 10.00 - 12.00 und 15.00 - 17.00 Uhr

Dr.med.vet. Jutta Aumann Tierärztin

Adresse: Römerweg 5, 86199 Augsburg

Telefon: 0821 93010

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 10.00 - 12.00 und 16.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 10.00 - 12.00 Uhr

Dr. Kaisinger Beate

Adresse: Anton-Günther-Straße 2, 86199 Augsburg

2, 86199 Telefon: 0821 992208

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 8.30 - 18.00 Uhr, Mittwoch: 8.30 - 12.00 Uhr, Freitag: 8.30 - 16.00 Uhr

Tierärzte in Augsburg-Hochzoll

Tierarztpraxis Friedberg-Hochzoll

Adresse: Meringer Str. 116, 86163 Augsburg

Telefon: 0821 4553380

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 9.00 - 13.30 und 15.30 - 18.00 Uhr, Samstag: 10.00 - 12.00 Uhr

Praxis Dr. Ferk

Adresse: Neuschwansteinstraße 15, 86163 Augsburg

Telefon: 0821 666844

Öffnungszeiten : Mittwoch: 8.00 - 13.00 Uhr, Donnerstag und Freitag: 8.00 - 13.00 und 14.00 - 18.00 Uhr

Tierärzte in Augsburg-Haunstetten

Dr. med.vet. Martin Wenger

Adresse: Mittelfeldstraße 78, 86179 Augsburg

Telefon: 0821 881301

Öffnungszeiten : Montag und Donnerstag: 9.00 - 11.00 und 16.00 - 18.00 Uhr, Dienstag: 16.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch: 9.00 - 11.00 Uhr, Freitag: 15.00 - 19.00 Uhr

Dr.med.vet. Volker Wolf Tierarzt

Adresse: Hötzelstraße 17, 86179 Augsburg

Telefon: 0821 8152000

Öffnungszeiten : Montag, Mittwoch und Donnerstag: 10.00 - 12.00 und 16.00 - 18.00 Uhr, Dienstag: 10.00 - 12.00 und 17.00 - 20.00 Uhr, Freitag: 10.00 - 12.00 Uhr

Tierärzte in Augsburg-Pfersee

AniCura Kleintierspezialisten Augsburg

Adresse: Max-Josef-Metzger-Straße 9, 86157 Augsburg

9, 86157 Telefon: 0821 4559000

Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag: 0.00 - 24.00 Uhr

Dr. med.vet. Evelyn Häusle

Adresse: Treustraße 20, 86157 Augsburg

Telefon: 0821 523437

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 9.00 - 12.00 und 16.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr

Tierarzt in Augsburg-Oberhausen

Tierarztpraxis Andrea Henke in Augsburg

Adresse: Hirblinger Str. 116, 86156 Augsburg

Telefon: 0179 7866086

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 9.00 - 18.00 Uhr, Dienstag und Freitag: 9.00 - 15.00 Uhr, Mittwoch: 15.00 - 18.00 Uhr

auch mobil unterwegs

Tierarzt in Augsburg-Bärenkeller

Wolfgang Lutz