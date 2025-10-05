Wer gibt diesen Katzen ein neues Zuhause?

Wenn eine Katze aus dem Tierheim kommt, hat sie meist eine bewegte Vergangenheit. Manche sind Fundtiere, andere mussten schweren Herzens abgegeben werden. Doch unabhängig von ihrer Geschichte verbindet die Tiere eins: der Wunsch nach einem neuen, liebevollen Zuhause. So hat derzeit auch der Tierschutzverein Augsburg 16 Anzeigen von Katzen online, die auf ihre Vermittlung warten. Wer sind die Tiere, die auf einen neuen oder eine neue Besitzerin warten und hoffen?

Micky

Micky ist ein Notfall – und ist laut Tierheim wohl auch ein Sonderfall. Das 2023 geborene Weibchen ist im Tierheim ziemlich verschmust, legt im Zuhause dann aber einen anderen Charakter an den Tag. Schon viermal kehrte sie von ihren neuen Besitzern zurück ins Tierheim. Micky wird als selbstbewusst, dominant und aggressiv gegenüber anderen Kindern und Tieren beschrieben. Sie attackiere gerne Füße und mache auch vor schlafenden Menschen keinen Halt. Warum das so ist, weiß man leider nicht. Feststeht: Micky braucht eine besonders katzenerfahrene Umgebung.

Nino

Schon seit Weihnachten wartet Nino auf ein neues Zuhause. Wo der drei Jahre alte Kater vorher gelebt hat, weiß man nicht. Er war vermutlich ein Streuner, eine „Bauernhofkatze“, und hat schon so einiges erlebt. Mit anderen Katzen kommt Nino gut zurecht – doch Menschen und Kindern zeigt er sich skeptisch und auch mal abwehrend gegenüber. Als ein Kater, der von draußen kommt, braucht er auch ein Zuhause, das ihm Freigang bietet, aber gleichzeitig auch geduldige Geborgenheit.

Kater Nino blickt noch scheu in die Welt, denn die Nähe zu Menschen muss er noch lernen. Foto: Joana Müller

CR7 (Cristano Ronaldo)

Bei diesem nach dem portugiesischen Fußballspieler benannten Kater handelt es sich um ein besonderes Tier. CR7 ist ein Scottish Fold – eine Rasse, die unter Qualzucht leidet. Die Tiere leiden in überwiegenden Fällen unter einer Osteochondrodysplasie, eine Knochen- und Knorpelstörung, die sehr schmerzhaft sein kann. Wer ihn aufnimmt, muss sich bewusst sein, dass diese gesundheitlichen Probleme auch bei CR7 auftreten können. Wer ihn aufnimmt, darf laut Tierschutzverein Augsburg aber auch mit einem sozialen und verspielten Tier rechnen. CR7 soll schüchtern, aber freundlich und verschmust sein.

CR7 braucht Liebe und ruhige Zuwendung. Foto: Joana Müller

Neben Micky, Nino und CR7 warten unter anderem auch noch diese Fellnasen auf ihre Vermittlung:

Beatrice , eine 2024 geborene EKH-Bengal-Mix-Katze. Sie ist selbstbewusst, kommunikativ und hat laut Tierschutzverein Augsburg einen hohen Spieltrieb.

Die europäische Kurzhaarkatze Strawberry , 2024 geboren, ist freundlich, verschmust und verspielt.

Melissa , lange, weiße Schnurrhaare, wurde 2022 geboren. Sie ist anfangs zurückhaltend, dann aber verschmust und verspielt.

Angry Agnes: Die vier Jahre alte ehemalige Bauernhofkatze hat Angst vor Menschen. Sie braucht laut Tierschutzverein viel Zeit und Geduld.

Wer mehr Infos zu den Tieren will, findet diese auf der Website des Tierschutzvereins Augsburg, täglich von 14 bis 16 Uhr telefonisch unter der Telefonnummer 0821/4552900 oder per Anfrage unter der E-Mail-Adresse katzen@tierschutz-augsburg.de.