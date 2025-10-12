Zu Hunderten strömen sie in Augsburg in den Park am Roten Tor, ausgestattet mit Picknickdecken, einem Pudding und einer Gabel. Ein Tiktok-Trend ist der Auslöser, warum sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen am Samstag in der Sonne zusammensetzten. Ein Flyer hatte in Karlsruhe erstmalig zu einem „Pudding-mit-Gabel-Treffen“ eingeladen. Schon im August hatten sich dort überraschend Hunderte zusammengetan. Von dort aus verbreitete sich der Trend bundesweit: Berlin, Köln, München und jetzt auch Augsburg.

In den sozialen Medien kursieren zahlreiche Videos der ritualisierten Treffen: Nach einem gemeinsamen Countdown klopfen alle mit der Gabel auf den Puddingdeckel, dann wird gegabelt. Die Puddingsorte spielt dabei keine Rolle. Aber steckt hinter der skurrilen Aktion vielleicht mehr als nur banales Puddingessen mit dem falschen Werkzeug?

Generationenforscher Rüdiger Maas beschäftigt sich mit der Generation Z

Gemeinsam Pudding mit einer Gabel zu essen, erschafft ein Gemeinschaftsgefühl, erklärt eine Teilnehmerin des Treffens in Augsburg. „Gerade, weil es keinen Sinn macht.“ Ziel der Aktion sei es, neue Menschen im echten Leben kennenzulernen. Viele der Teilnehmer ordnen sich der Generation Z zu. Hierzu zählen die Jahrgänge 1995 bis 2009/2010.

Generationsforscher Rüdiger Maas erklärt, dass der Trend besonders attraktiv, weil niederschwellig sei. Jeder könne sich irgendwie einen Pudding leisten, eine Gabel hätten alle zu Hause. „Es gibt keine Anmeldung, keine Organisation, keinen formellen Anlass“.

Pudding mit Gabel essen: Ein Zeichen der Vereinsamung der jungen Generation?

Besorgt schaut Maas auf den treibenden Faktor, der den Pudding-Trend überhaupt erst möglich gemacht hat: „Ich sehe die Symptome dahinter, die uns zum Nachdenken anregen sollten: Das wirkt für die Älteren vielleicht skurril, aber die Jungen treffen sich ja nicht, um Frechdachs-mäßig einen Pudding mit einer Gabel zu essen, sondern tatsächlich ist es das Thema der Einsamkeit“.

Generationenforscher Rüdiger Maas im Interview bei der Augsburger Allgemeinen. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

„Die digitale Welt macht einsam“, warnt Maas. Zwar würden die Vorteile sozialer Medien oft betont, doch für die Abstraktheit der sozialen Welt sei der Mensch schlicht nicht geschaffen. Studien zeigen: Noch nie fühlte sich eine Generation so isoliert wie die zwischen 1995 und 2010 Geborenen. Das erscheint erst einmal untypisch, weil sich junge Leute durch Social Media im ständigen Austausch miteinander befinden, räumt Maas ein. Ein Like könne aber niemals die Bestätigung im echten Leben ersetzen.

Im Schnitt verbringen junge Menschen fünf Stunden täglich am Handy. Nach Schlaf und Arbeit, bleiben im Durchschnitt lediglich drei Stunden für Aktivitäten außerhalb des Internets übrig, so Maas. Ein Leben ohne Social Media, sei für viele der GenZ kaum noch denkbar.

Generation Z: Es gibt kaum Rückzugsräume für junge Menschen

Noch nie hat eine Generation solch tiefgreifende Umbrüche erlebt, so der Generationsforscher. Entfernen sich junge Menschen aus digitalen Räumen, träfen sie fast nur auf Ältere – denn die GenZ sei deutlich kleiner als die Elterngeneration. Durch den soziodemografischen Wandel seien junge Menschen im öffentlichen Leben deutlich seltener anzutreffen, der direkte Austausch unter Gleichaltrigen werde immer schwieriger, sagt Maas.

„Es gibt für junge Menschen keine Rückzugsräume mehr, ohne dass sie von älteren Generationen kommentiert, belächelt oder bewertet werden“, erklärt Maas. Dass die ältere Generation überhaupt Kenntnis von dem Pudding-Trend habe, sei schlichtweg darauf zurückzuführen, dass sie sich auch längst in den sozialen Medien bewegten. „Und dann denken sich die Älteren: Wie albern sind die denn?“ Dabei seien die Treffen harmlos.

Tiktok-Trend: Keine große Politik dahinter?

Das „Pudding-mit-Gabel-Treffen“ sei nun der Versuch der GenZ sich ein Stück des öffentlichen Raumes zu eigen zu machen. Maas warnt davor, zu viel in den Trend hineinzudeuten. Pudding zu essen, um sich von der Krise abzulenken, sei laut Maas nicht plausibel. Er sieht als treibenden Faktor für den Trend nicht die Krisenbewältigung, sondern viel mehr den Gemeinschaftsaspekt. „Da kann man sehr wenig Politisches hineininterpretieren. Meiner Meinung nach braucht man da sehr viel Fantasie.“

Folgetrends, wie Suppe mit Stäbchen essen, hält Maas für unwahrscheinlich – „Das nutzt sich ab“. Eine Verbreitung des Trends bis in die USA hält er hingegen für wahrscheinlich. Zu bedenken sei aber: Sobald solche Trends kommerzialisiert oder vereinnahmt würden, verlören sie schnell ihren ursprünglichen, verbindenden Charakter – dann zähle nicht mehr das Miteinander, sondern nur noch der Konsum. Entscheidend bleibt daher: Man solle diese Treffen in ihrer Unterkomplexität einfach lassen, wie sie sind, sagt Maas.